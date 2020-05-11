北水細額買滙豐　專揀40元以下排隊

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滙豐 （00005） 股價失40元關後，北水重新入場儲貨，就算滙豐無企業消息發出，仍因北水撑場下，股價低位獲堅實購買力，不過，北水仍沿用早前策略，即40元以下才買貨。40元即市盈率（PE）17倍，市帳率（PB）0.55倍。
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值得留意的是，港交所互聯互通市場的十大成交活躍股數據，並非每次均見滙豐 （00005） 踪影，因為成交額並不大，但仍可由中央結算系統持股紀錄，觀察到北水持貨逐漸遞增，最新持股達17.28億股，相當於發行總數的8.35%。
|日期
|北水持股變幅
|滙豐收市價（元）
|5月8日
|+906.32萬股
|39
|4月29日
|+335.79萬股
|39.5
|4月28日
|+18.48萬股
|38.75
|4月27日
|+3.2萬股
|38.7
|對上一次減持
|持股變幅
|滙豐收市價（元）
|4月15日
|-39.4萬股
|41
北水滙豐持倉，首推平保 （02318） 為大戶，不過，平保自2018年11月1日披露持有7.01%股權以後，並未有其他披露，反映北水正有其他新力軍入場買滙豐。
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編輯：譚志偉