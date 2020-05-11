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北水細額買滙豐　專揀40元以下排隊

金融經濟 00:21 2020/05/11

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滙豐 （00005） 股價失40元關後，北水重新入場儲貨，就算滙豐無企業消息發出，仍因北水撑場下，股價低位獲堅實購買力，不過，北水仍沿用早前策略，即40元以下才買貨。40元即市盈率（PE）17倍，市帳率（PB）0.55倍。

【滙豐股價】散戶狂沽1日回復冷靜數據曝光　北水在滙豐40元以上唔買貨

【滙豐股價】滙豐再次跌穿40元　無懼一浪低於一浪「千人操」排隊撈貨

值得留意的是，港交所互聯互通市場的十大成交活躍股數據，並非每次均見滙豐 （00005） 踪影，因為成交額並不大，但仍可由中央結算系統持股紀錄，觀察到北水持貨逐漸遞增，最新持股達17.28億股，相當於發行總數的8.35%。

滙豐近月在40元以下，均見支持。

日期 北水持股變幅 滙豐收市價（元）
5月8日 +906.32萬股 39
4月29日 +335.79萬股 39.5
4月28日 +18.48萬股 38.75
4月27日 +3.2萬股 38.7
對上一次減持 持股變幅 滙豐收市價（元）
4月15日 -39.4萬股 41

北水滙豐持倉，首推平保 （02318） 為大戶，不過，平保自2018年11月1日披露持有7.01%股權以後，並未有其他披露，反映北水正有其他新力軍入場買滙豐。

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編輯：譚志偉

香港股票 互聯互通 滙豐控股（00005）

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