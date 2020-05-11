【李小加退任】任內失去全球最大交易所地位　港交所錯過甚麼？

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【新股IPO】德勤：中概股回歸港股步伐快 最快一季內完成上市前準備工作
港交所 （00388） 行政總裁李小加宣布2021年10月約滿離任，從香港以至內地投資界角度，李小加都算是金融基建開創者，站在改革香港、內地資本市場架構的前沿，在促成互聯互通、A股納入國際指數功不可沒。
港交所在李小加任內股價升近一倍，大幅跑贏恒指，但從環球交易所集團角度，港交所近年表現遠遠不如其他全球領先交易所集團，不單失去全球市值最大的交易所集團，且被芝商所（CME）、洲際交易所（ICE）愈拋愈遠（見下表），到底是哪裡出錯？
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|2010年
|2015年
|2019年
|盈利
|市值
|盈利
|市值
|盈利
|市值
|港交所 （00388）
|6.48億
|244億
|9.78億
|309億
|11.96億
|397億
|芝商所（CME）
|9.51億
|215億
|12.47億
|305億
|21.16億
|731億
|洲際交易所（ICE）
|4.08億
|87億
|12.95億
|304億
|19.60億
|523億
|倫交所（LSE）
|1.91億
|29億
|3.92億
|140億
|6.92億
|360億
|資料來源：彭博數據、CME、ICE年報；貨幣單位：美元
1. 港交所高估值不再「獨家」
事實上，雖然交易所是已發展數世紀的生意，但交易所以盈利掛帥、自行上市，都是在21世紀初才盛行，港交所、芝商所和洲際交易所都是在2000年年代初才上市。換言之，投資界對交易所估值的看法也是20年間漸漸形成。
港交所挾大中華區唯一上市交易所，具內地金融開放概念，以往一直較其他交易所具溢價，市盈率長期在30倍以上。
相對以言，芝商所、洲際交易所過去未享有如此「厚待」，市盈率僅在20倍左右，但近年芝商所、洲際交易所盈收保持高增長，估值比率漸與港交所走近。
不過，即使芝商所、洲際交易所估值追上，兩者所走的路不盡相同。
2. 芝商所全球性產品效率顯現
李小加是港交所歷來任期最長的舵手，10年間，香港上市公司數目由2009年底的1,319家，幾乎倍增至最新的2,477家。港股總市值也由17.9萬億元，增至34.5萬億元，數據不算遜色。
不過，正如李小加近10年所言，股市只是本土市場，每個地區都能有自家股市，而大宗商品、定息和貨幣等衍生產品是全球市場，誰擁有最大交投，就能吸引各方爭奪定價權。
可惜的是，港交所一直期望藉倫敦金屬交易所（LME）、人民幣國際化發圍，但要在商品、利率定價和交投佔重要席位，依然長路漫漫。
芝商所正是全球利率、股指和能源產品的王者，從2015年至19年，日均交投量累增近4成，規模效益令盈利率提升，盈利增長跑贏收入增長，帶動估值向好。
3. 併購是交易所日常 科技是炒作必須
洲際交易所走的路不盡相同，洲際交易所放諸全球都算是交易所奇葩，從2000年成立，最初只屬能源交易所，但不斷併購是其一大特色，從2010年至15年間市值、盈收大增，最大原因正是收購紐交所-泛歐交易所（NYSE－Euronext），而公司併購步伐未完，收購數據業務 IDC，令集團規模愈見廣泛，也令投資者增加期望。
芝商所55億美元收購英國交易所集團NEX 也是以加強集團科技能力掛帥。
倫交所去年市值狂升也多得併購Refinitiv ，獲投資者看好集團在科技、數據業務能有所突圍。
正如各位所知，港交所在併購並非無作為，但去年競購倫交所失利，關鍵之一正是被認為併購故事不及Refinitiv 「數據」業務吸引。
在科技產品上，港交所去年收購數家中小型內地金融科技公司，也有自家創新實驗室，但至今未有殺手鑭級產品，令市場刮目相看。
結語
港交所的李小加年代快要結束，香港不少評論都認為，新任港交所舵手很大機會只會沿用李小加近10年的路線。
不過，觀乎環球交易所發展，港交所趕不上市值大漲浪潮，或許有非戰之罪（國際化產品非單憑企業推動；區內交易所多有國家背景，難有併購），但也反映港交所必須不斷革新，嘗試開拓新路，才能維持大中華以至區內重要的金融基建、金融科技地位，不被時代遺棄。
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撰文 : 今星
欄名 : 經人評論