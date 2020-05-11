【李小加退任】任內失去全球最大交易所地位　港交所錯過甚麼？

▲ 港交所行政總裁李小加任內為交易所帶來不少變革，但港交所依然被芝商所、洲際交易所超越。

港交所 （00388） 行政總裁李小加宣布2021年10月約滿離任，從香港以至內地投資界角度，李小加都算是金融基建開創者，站在改革香港、內地資本市場架構的前沿，在促成互聯互通、A股納入國際指數功不可沒。

港交所在李小加任內股價升近一倍，大幅跑贏恒指，但從環球交易所集團角度，港交所近年表現遠遠不如其他全球領先交易所集團，不單失去全球市值最大的交易所集團，且被芝商所（CME）、洲際交易所（ICE）愈拋愈遠（見下表），到底是哪裡出錯？

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2010年 2015年 2019年 盈利 市值 盈利 市值 盈利 市值 港交所 （00388） 6.48億 244億 9.78億 309億 11.96億 397億 芝商所（CME） 9.51億 215億 12.47億 305億 21.16億 731億 洲際交易所（ICE） 4.08億 87億 12.95億 304億 19.60億 523億 倫交所（LSE） 1.91億 29億 3.92億 140億 6.92億 360億 資料來源：彭博數據、CME、ICE年報；貨幣單位：美元

1. 港交所高估值不再「獨家」

事實上，雖然交易所是已發展數世紀的生意，但交易所以盈利掛帥、自行上市，都是在21世紀初才盛行，港交所、芝商所和洲際交易所都是在2000年年代初才上市。換言之，投資界對交易所估值的看法也是20年間漸漸形成。

港交所挾大中華區唯一上市交易所，具內地金融開放概念，以往一直較其他交易所具溢價，市盈率長期在30倍以上。

相對以言，芝商所、洲際交易所過去未享有如此「厚待」，市盈率僅在20倍左右，但近年芝商所、洲際交易所盈收保持高增長，估值比率漸與港交所走近。

不過，即使芝商所、洲際交易所估值追上，兩者所走的路不盡相同。

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2. 芝商所全球性產品效率顯現

李小加是港交所歷來任期最長的舵手，10年間，香港上市公司數目由2009年底的1,319家，幾乎倍增至最新的2,477家。港股總市值也由17.9萬億元，增至34.5萬億元，數據不算遜色。

不過，正如李小加近10年所言，股市只是本土市場，每個地區都能有自家股市，而大宗商品、定息和貨幣等衍生產品是全球市場，誰擁有最大交投，就能吸引各方爭奪定價權。

可惜的是，港交所一直期望藉倫敦金屬交易所（LME）、人民幣國際化發圍，但要在商品、利率定價和交投佔重要席位，依然長路漫漫。

芝商所正是全球利率、股指和能源產品的王者，從2015年至19年，日均交投量累增近4成，規模效益令盈利率提升，盈利增長跑贏收入增長，帶動估值向好。

3. 併購是交易所日常 科技是炒作必須

洲際交易所走的路不盡相同，洲際交易所放諸全球都算是交易所奇葩，從2000年成立，最初只屬能源交易所，但不斷併購是其一大特色，從2010年至15年間市值、盈收大增，最大原因正是收購紐交所-泛歐交易所（NYSE－Euronext），而公司併購步伐未完，收購數據業務 IDC，令集團規模愈見廣泛，也令投資者增加期望。

芝商所55億美元收購英國交易所集團NEX 也是以加強集團科技能力掛帥。

倫交所去年市值狂升也多得併購Refinitiv ，獲投資者看好集團在科技、數據業務能有所突圍。

正如各位所知，港交所在併購並非無作為，但去年競購倫交所失利，關鍵之一正是被認為併購故事不及Refinitiv 「數據」業務吸引。

在科技產品上，港交所去年收購數家中小型內地金融科技公司，也有自家創新實驗室，但至今未有殺手鑭級產品，令市場刮目相看。

結語

港交所的李小加年代快要結束，香港不少評論都認為，新任港交所舵手很大機會只會沿用李小加近10年的路線。

不過，觀乎環球交易所發展，港交所趕不上市值大漲浪潮，或許有非戰之罪（國際化產品非單憑企業推動；區內交易所多有國家背景，難有併購），但也反映港交所必須不斷革新，嘗試開拓新路，才能維持大中華以至區內重要的金融基建、金融科技地位，不被時代遺棄。

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