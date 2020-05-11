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【阿里巴巴旗下】借殼至今累升20倍 阿里健康親解互聯網醫療「勢不可擋」

金融經濟 09:00 2020/05/11

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阿里健康挾「互聯網醫療」概念，股價年初至今已倍升，市值突破2300億元。

新冠肺炎疫情爆發，互聯網醫療概念成市場追捧熱點。阿里健康 （00241） 年內大幅跑出，股價倍升。集團資深副總裁馬立接受本報專訪表示，疫情期間防疫產品需求爆發式增長，料可拉動集團業績表現，集團推出的義診、「買藥不出門」等服務也獲熱烈反響，但疫情漸趨平穩後，長期影響更應關注，形容互聯網醫療的浪潮已「勢不可擋」。

借殼至今累升20倍

阿里巴巴 （09988） 在2014年入股阿里健康前身「中信21世紀」，該股其後曾兩度經歷大幅起落。2014年市場憧憬阿里借殼操作，阿里健康股價曾炒至7.37元，惟其後阿里巴巴正式赴美上市，令該股股價回落至3.88元。

其後在2015年，阿里宣布向阿里健康注入天貓的網上售藥平台，確立其阿里旗下醫療保健旗艦平台地位。配合當年港股大時代，阿里健康股價高見13.82元，市值突破千億，惟中港股市同年由大牛市變股災，阿里健康僅僅3個月間，股價累跌近7成至4.56元。

此後，阿里健康業務發展方向逐漸明朗，業務模式漸為市場接受，年初以來更挾「互聯網醫療」概念股價飆升，最新市值達到2,359億元，較逾半恒指成分股市值還要高。集團從借殼上市至今，股價已累升20倍。

馬立在接受本報訪問時表示，管理層對股價急升未有想太多，重申阿里價值觀「客人第一，員工第二，股東第三」，也無法控制股價漲跌。

朱順炎親自擔任CEO

對於阿里巴巴創新業務事業群總裁朱順炎近期上任阿里健康CEO，馬立表示，朱順炎的調任正反映阿里健康不是單打獨鬥，而可利用阿里集團資源「大幹、深幹」。

目前阿里健康主要在淘寶天貓、支付寶提供服務，她表示，希望可「全方位接觸海量消費者，再適當地提供服務」。她又指出，阿里巴巴集團旗下阿里雲、達摩院、釘釘等都有在醫療健康領域作投入，阿里巴巴基礎技術應用在醫學場景，將成為阿里健康對比同業的優勢。

互聯網醫療「勢不可擋」

馬立稱，內地政府近年逐步放寬綫上診療、綫上處方藥交易等限制，政府在疫情期間再密集發文，鼓勵「互聯網+醫療」發展，互聯網醫療服務納入醫保、探索推進「綫上首診」等措施，均顯示互聯網在醫療行業再加速，行業趨勢在疫情期間「集中爆發」。

目前醫藥銷售仍為阿里健康主要收入來源，貢獻約9成營收，惟馬立稱，未來將大力拓展在線問醫等互聯網醫療服務、電子健康檔案、醫療雲、藥品追溯等「健康新基建」。

但需留意是，阿里健康中期仍錄763萬人民幣虧損，馬立未有正面回應未來業務投入對盈利表現影響，但表示集團將有平衡的考量，不會因短期利益阻礙長期的前進方向。

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