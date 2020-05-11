【新股IPO】德勤：中概股回歸港股步伐快　最快一季內完成上市前準備工作

▲ 歐振興指，財務資料已經在外國證券市場作出披露、協議控制（VIE）及收購合併等章程並沒重大更改，故中概股可以在一季內完成上市前準備工作。

中概股來港上市的傳聞甚囂塵上，接二連三傳出已經有公司秘密申請第二上市，德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興接受本報訪問時表示，中概股回流及生物科技股將會是下半年新股主場的焦點。他又認為，中概股回港上市的步伐較快，最快一季之內完成上市前的準備工作。

歐振興指，中概股能於短期內回歸香港作第二上市，主要因財務資料已經在外國證券市場作出披露、協議控制（VIE）及收購合併等章程並沒重大更改，故他認為中概股回流香港的步伐可以於一季內完成。

綜合媒體報道指，內地互聯網公司網易及內地電商京東（JD.com）分別秘密申請在香港作第二上市，內地報道指，京東最快於5月底開始招股。

港形成生科生態圈 吸企業上市

早前，赴美上市的中概股被曝涉嫌財務造假，引起軒然大波。歐振興透露，已經有部分生物科技公司原定計劃赴美上市，現改向香港或內地上市。他表示，自2018年4月港交所 （00388） 批准未有盈利的生物科技公司來港上市後，資本市場迅速形成生物科技的生態圈，使到公司積極考慮香港或內地上市。

據統計，自批准未有盈利的生物科技公司上市以來，合共錄得18間公司上市，當中沛嘉醫療 （新上市編號︰09996） 及開拓藥業預計於今年5月內上市。

新冠肺炎疫情於本港逐漸緩和，不過歐振興認為，今季新股上市的宗數未見明朗。年初疫情肆虐公司遞交上市申請宗數亦較去年少，料較2019年同期錄得40宗少。他又預計，文化娛樂、飲食零售等行業的準上市公司，未必能於今年內順利上市。

據港交所資料顯示，今年首季新股上市宗數錄39間，全球首位；集資額144億元，全球排名第4位。

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責任編輯：謝卓榮