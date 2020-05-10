【酒醉金迷】紅酒界的Hermes、LV是甚麼？

今天閣下怎樣慶祝母親節呢？筆者在此先祝大家母親節快樂！天底下的女士都愛收花，兼愛儲名牌手袋，因此這期專欄教教大家「手袋pairing」，男士們下次另一半想買名牌手袋時，也可理直氣莊買名莊酒投資保值兼品嚐了！

Hermes X 白馬酒莊

Hermes手袋可謂名牌中的經典，這個手袋王者品牌，在列級名莊中相信只有白馬酒莊才搭配得起。無獨有偶，兩大品牌都是以駿馬作為身份象徵。現時白馬酒莊為LVMH集團所有，U'Wine 創辦人的Hébrard家族亦曾是酒莊的共同擁有人。它早在1954年Saint-Emilion分級中就被評為最優秀的一級A等酒莊，在其後多次重新分級中也有能力維持這最高等級， 1942年年份更被業界視為「世界級作品」。

LV X 拉菲酒莊

LV與拉菲酒莊一樣，都是不需多介紹的頂級品牌，後者在1855年波爾多分級中，被劃分為一級首位，其地位一直沒有被動搖，歷來都是最具收藏價值的，「世紀之年」82年年份在收藏家圈子裡仍然是炙手可熱！

Furla X 卡農拉格斐酒莊 (Chateau Canon La Gaffeliere)

來自意大利的Furla品牌，雖然不及大牌般貴重，但它憑簡潔線條和鮮豔色彩表現出的活力，深受“輕熟女”一輩的歡迎，而在最新的2012年Saint-Emilion分級中，晉升為一級B等酒莊的卡農拉格斐酒莊亦表現出同樣的品牌潛力 !

Longchamp x 拉圖嘉利酒莊 (Chateau La Tour Carnet)

Longchamp在一眾名牌手袋裡最為大眾化，經典水餃袋更是每位女士衣櫃裡的必備之物！與它配對的拉圖嘉利酒莊在1999年被葡萄酒大亨Bernard Magrez先生接管，酒莊因此開展了一系列的重建和翻新項目，成為波爾多的明日之星，但目前仍然是「蔗渣嘅價錢，燒鵝脾咁嘅味道」。

下期預告：識得飲紅酒，梗係飲Grand Cru

吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。