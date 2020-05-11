入場睇波睇Concert 恐怕要2021年（訂戶專享） 環球社會熱點 08:08 2020/05/11 分享： 德國政府周三正式為職業足球比賽開綠燈，德甲宣布於5月16日閉門作賽，為歐洲首個復賽的主流賽事。外間相信英超、西甲、意甲，以至歐聯、歐霸將會相繼復賽，但閉門作賽勢成重開的先決條件。全球是時候面對一個殘酷的現實，就是球賽等大型活動，最快亦要明年才能容許觀眾再次入場，更意味門券收益大減下，體育界還有一段苦日子要捱。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 2020/05/10 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 2020/05/10 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 2020/05/04 遠水難救近火 美企破產潮將現（訂戶專享） 【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享） 2020/04/27 【美國疫情分析】衛生部長危危乎？特朗普卻非怪罪疫情（訂戶專享） 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 2020/04/24 上市企業融資路數多 何苦與中小企爭資助？（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量 2020/05/10 中美歐俄疫情如何比較 死亡統計掀國際較量 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 2020/05/10 【中美角力分析】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額（訂戶專享） 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 2020/05/10 【美國大選分析】誰勝誰負 都要多謝中國（訂戶專享） 【歐洲疫情分析】歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 2020/05/10 【歐洲疫情分析】歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒（訂戶專享） 巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享） 2020/05/10 巴菲特急散貨 預視航空業巨變（訂戶專享） 經濟 演唱會 體育賽事 足球 西甲 英超 NBA 巴塞隆拿足球會 展覽 全球大流行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入