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入場睇波睇Concert 恐怕要2021年（訂戶專享）

環球社會熱點 08:08 2020/05/11

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德國政府周三正式為職業足球比賽開綠燈，德甲宣布於5月16日閉門作賽，為歐洲首個復賽的主流賽事。外間相信英超、西甲、意甲，以至歐聯、歐霸將會相繼復賽，但閉門作賽勢成重開的先決條件。全球是時候面對一個殘酷的現實，就是球賽等大型活動，最快亦要明年才能容許觀眾再次入場，更意味門券收益大減下，體育界還有一段苦日子要捱。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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