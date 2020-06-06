入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年

▲ 德甲昨日閉門作賽，為歐洲首個復賽的主流賽事。

德國政府正式為職業足球比賽開綠燈，德甲早前閉門作賽，為歐洲首個復賽的主流賽事，英超、西甲、意甲也將相繼復賽，閉門作賽成重開的先決條件。全球是時候面對一個殘酷的現實，就是球賽等大型活動，最快亦要明年才能容許觀眾再次入場，更意味門券收益大減下，體育界還有一段苦日子要捱。

閉門作賽，體育賽事重開必要條件

逾200人大型活動，料最遲重啟

沒觀眾沒價值，球會財政失預算

紐約癌症治療和研究機構Memorial Sloan Kettering Cancer Center（MSKCC）專家巴赫（Peter Bach）直言，無論是體育比賽、演唱會、展覽、研討會、節日慶典、以至是婚禮、公司或學校周年聚會等，只要多於200人，均屬無法嚴守社交距離的大型活動，但它們對生活絕非必要，故很大機會是最後階段才會回復正常的活動。

紐約兩大表演場地，大都會歌劇院（The Metropolitan Opera）及卡內基音樂廳（Carnegie Hall）應是值得參考的例子，它們已暫停出售今年度所有表演的門票，只接受明年度的門票預訂。

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▲ Taylor Swift已取消今年原定舉行的巡迴演唱會

專家認定大型活動的風險性較高，主因具備適合病毒迅速傳播的共通點：在一個擠逼（甚至密閉）的空間內，有大批人士聚集，並有高呼、交談、進食、擁抱等密切接觸行為，人與人之間難以保持社交距離，更不可能知道與你接觸的人有否患病，遑論這種場合戴口罩是異常行徑。

將心比己，大家到紅館看五月天的演唱會，或在奧脫福球場看曼聯對曼城的打吡戰，願意全程戴口罩及保持沉默嗎？

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大型文娛活動被逼暫停，體育、娛樂、藝術等行業的從業員，毋疑是首當其衝，不少表演者更屬手停口停的自僱人士。即使每年收入以千萬計的歐洲主流足球聯賽，大球會於這幾個月暫停比賽的期間也大失預算，叫苦連天。

與商業掛勾，可謂現代體育事業的發展大趨勢，沒有觀眾，自然沒有商業價值，不但廣告及贊助收入劇減，早已賣出的電視轉播權費用，也只能按比例發放。

▲ 球場人山人海的場面今年恐難復見

以足球界商業價值數一數二的英超為例，近兩個月停賽的收入損失，估計介乎6000萬至1.5億美元（約4.7億至11.7億港元）之間。有指英超賽會估計，若今個球季就此腰斬，損失可達10億英鎊（約95.6億港元）。

結果，先有英超勁旅熱刺鬧出笑話，竟然申請英國政府的中小企援助，結果被外間批評濫用公帑後，不得不尷尬地撤回申請。後來西甲班霸巴塞隆拿更爆出醜聞，管理層訛稱美斯等球星不願大幅減薪，因而要求球會職員放無薪假，導致兩名副會長為首的6位董事局成員引咎辭職。

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那麼，何時會雨過天青呢？iSportconnect向體育界人士的調查顯示，75%受訪者相信明年將會回復正常，預期新冠肺炎的影響只屬短暫。

可惜，醫學界卻沒有這麼樂觀，估計一日未能成功研發疫苖，或至少找到成效顯著的藥物，體育比賽只能繼續閉門作賽，非必要大型活動也不宜舉行，甚至奉勸準備明年結婚的新人，暫時還是不要計劃大排筵席較好。

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▲ 南韓足球聯賽周末閉門復賽