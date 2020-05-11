【牛熊共舞】股市熊二定牛一？大蕭條經驗話你知！

▲ 聯儲局目前展示了積極緩和流動性風險的態度，其作風比1929年時反行其道加息更受市場歡迎，可預期下個經濟危機縱然來臨，衝擊亦應比真正的「大蕭條」輕

環球股市樂觀情緒蔓延，轉軚料牛市重臨的投資者愈來愈多，市場意見混雜，投資者要看好看淡皆有千萬個理由。究竟環球股市屬「熊市反彈」還是「牛市孕育」格局？正確答案可能至少要到一年後才揭盅，但在市場告訴我們答案之前，不妨參考類近歷史階段的股市走勢以窺端倪。

環顧歷史各時期，股市目前走勢與1929年展開的「大蕭條」時期較相似。環球股市在2008年「金融海嘯」後，經歷了長逾十年的大牛市，以道指為例，由約6469點升至29568點，期內累計升幅高達3.6倍；而「大蕭條」發生前，美股同樣展現大牛市，其時美國步進「咆哮的二十年代」（Roaring Twenties），人民財富、社會思潮均見顯著變化，道指由1921年低位63.9點至「大蕭條」前最高水平381.17點之間，累積了近5倍升幅。

相關文章：【去中國化？】蘋果傳將3成AirPods生產遷至越南

相關文章：疫情下在家工作 Google 員工再無免費午餐

當大牛市走到盡頭，沽盤往往排山倒海地湧現，道指今次僅用了約一個月時間，便由高位累瀉38.4%，跌勢之急只有「大蕭條」時期可比擬，當時道指僅僅用了兩個月，便跌47.3%。若然歷史重複發生，股市短跌勢喘穩後，將現凌厲反彈，更可能令人有牛市重臨之錯覺，而「引牛」階段終結後，股市形勢將更為嚴峻。

「引牛」階段終結 底部較大蕭條前瀉近九成

道指於1929年經歷首輪急跌後，展現了長約5個月的「熊市報復式反彈」，以翌年4月高位294.07點計，反彈幅度高達46.5%。可是當鐵路車輛運輸量未見顯著復甦，同時鋼鐵在該年2月產量卻勁增82%，人們開始意識到經濟狀況確實不如預期，繼而引發長達數年的跌市。道指到了1932年7月方正式見底，按其時低位41.22點計，股市較「大蕭條」前急瀉89.2%。

道指由今年低位起累升33.6%，後市會否重見低位無人能「講實」。不過，與「大蕭條」時期不同的是，聯儲局目前展示了積極緩和流動性風險的態度，其作風比1929年時反行其道加息更受市場歡迎，可預期下個經濟危機縱然來臨，衝擊亦應比真正的「大蕭條」輕。

相關文章：【順豐美團阿里巴巴外賣大戰】順豐內地推外賣平台「豐食」 有Pizza Hut味千拉面

相關文章：【搵人接貨？】科網股強勢 美股投資者竟連續兩個月沽騰訊