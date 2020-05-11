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【順豐參戰】美團午後逆市跌近4%　順豐推外賣平台「豐食」、阿里巴巴外新對手（第二版）

金融經濟 13:33 2020/05/11

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市場目前對外賣平台股票甚為受落，例如在港上市的美團近來連番攀升

內地新冠肺炎疫情漸見平息，投資界看好內地外賣平台能在疫情後更為普及，速遞公司順豐（深：002352）最新亦加入戰團。順豐推出名為「豐食」的外賣平台，內地傳媒形容，「豐食」程式在微信小程序「低調上綫」，並指順豐把這個外賣平台定位為「面向員工的送餐服務」。

面對順豐參與外賣大戰，美團點評 （03690） 從3個月高位回吐，午後跌幅擴大，最多曾跌近4%，至下午1時30分，報107.6元，跌3.6%，成交18億元，遠遠跑輸騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 和小米 （01810） 等內地科網股。

根據「豐食」程式介面，使用者可透過程式，外賣不少知名餐廳食物，當中包括Pizza Hut、吉野家、德克士、真功夫、超意興、刀小蠻、和合谷、味千拉麵等。

雖然美團預告首季業績會受內地疫情「封城」拖累，但投資界看好內地消費者更為接受外賣叫餐服務，美團點評為行業龍頭，近來股價止跌回升，上周五收報111.6元，逼近疫情前的股價高位。

除了美團點評，阿里本地生活服務「餓了麼」、「口碑」為內地另一本地生活服務主要服務供應商。

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香港股票 順豐控股（深：002352） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 微信 必勝客 吉野家

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