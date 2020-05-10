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屯門新盤貼市價推吸購買力　周末二手成交大跌近3成

股樓投資 20:05 2020/05/10

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疫情放緩，加上「限聚令」放寬，樓市氣氛持續回升，市場焦點集中在以貼市價推售、永泰地產（00369）旗下屯門OMA by the SEA，二手市場於母親節假期交投放緩，十大屋苑本周末（9日至10日）成交量按周下挫約3成。


據中原地產數據，十大屋苑本周末錄得22宗成交，按周下跌29%，零成交屋苑有2個，分別為麗港城及黃埔花園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情好轉，買家積極出動睇樓覓盤，十大屋苑過去數周盤源消化迅速，現時放盤量大幅減少，選擇有限，買家購買力轉向二三線屋苑。新盤成交暢旺，加上天水圍即將有大型新盤開價，部份二手購買力被鎖起。5月新盤推高樓市氣氛，樓市將繼續健康發展。


據另一間代理行美聯物業的數據，母親節週末10大藍籌屋苑合共錄得約24宗買賣成交，雖較上週末約32宗，減少約25%，惟已連續13個週末錄得雙位數成交，更是連續5週維持於20宗或以上的活躍水平。至於按15大屋苑計算，週末兩天則錄得約30宗買賣成交，較上週末錄得約41宗減約26.8%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，樓市穩步回升，無論二手屋苑抑或新盤貨尾，交投承接持續活躍，不少準買家憧憬樓價逐步向上，趁現階段仍與高位有一定折讓，而加快入市步伐，積極尋找心水單位，故本週末十大屋苑二手成交仍企穩20宗以上之活躍水平。展望後市，布少明認為「限聚令」放寬，不少新盤發展商積極部署推盤計劃，加上上週率先有新界區大型全新盤開價登場，刺激市場購買力進一步釋放，預期短期或有更多全新盤應市，一手交投承接勢顯著彈升。
 

撰文 : 陳詠妍

放盤 二手市場 疫情 OMA by the Sea 物業

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