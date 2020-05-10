【南韓疫情】首爾夜店群組54人確診 文在寅：疫情未完

▲ 南韓首爾梨泰院夜店感染群組最新增至54人確診，總統文在寅發表就職總統三周年特別演說，指新冠疫情仍未完結。

南韓的新冠肺炎疫情在過去近一個月趨向平穩之際，突然爆出首爾梨泰院夜店感染群組，夜店群組最新增至54人確診。南韓總統文在寅於青瓦台發表就職總統三周年的特別演說，提到新冠疫情仍未完結，呼籲國民繼續保持警惕。

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韓聯社報道，京畿道龍仁市1名29歲男子於上周三（6日）確診新冠肺炎，確診前曾經到首爾梨泰院的3間夜店，其後出現夜店感染群組。

南韓中央防疫對策本部表示，上周六（9日）再新增34宗確診病例，其中24宗為夜店感染群組相關病例。目前該群組的相關病例累計增至54宗，其中43人曾到夜店，另外11人爲到訪夜店確診者的親友或密切接觸者。

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南韓累計確診增至10,874宗，上周六為該國時隔28日後，單日新增病例再次超過30宗，亦是自4月9日以來的最高單日增幅。

中央防疫對策本部長鄭銀敬表示，當局正密切追查感染源頭及確診者的密切接觸人士。他呼籲民眾如曾於4月底至5月6日期間到訪梨泰院夜店，應進行自我隔離及接受病毒檢測。

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另外，南韓總統文在寅發表就職總統三周年演説，提到新冠疫情仍需一段長時間才能平息，呼籲國民不要放鬆警惕。他又表示，政府會為長期抗疫作萬全準備，希望國民恢復正常生活後，仍堅守防疫措施。

文在寅又形容，當前的經濟危機堪比1929年的經濟大蕭條，經濟陷入戰時情況。他承諾政府會採取大刀闊斧的措施，推動南韓企業重返本土，並鼓勵外資到南韓投資。

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▲ 南韓總統文在寅又形容，當前的經濟危機堪比1929年的經濟大蕭條。

責任編輯：鄭錦玲