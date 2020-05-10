【互認基金】北上互認基金累計吸資152億元 較南下基金多40倍

▲ 北上基金持續熱賣受捧，吸引包括滙豐等外資基金公司不斷在內地申批新產品。

北上基金持續受捧，外滙管理局最新公布，截至今年首季累計共吸資152.75億元（人民幣，下同）；反觀內地基金南下來港的淨銷售額，僅得3.24億元。由此可見，自2016年跨境互認基金有統計數據以來，北上產品的淨吸金額，遠較南下產品多近150億元；如以幅度計，更多達40倍。

專家指北上基金熱賣多時的主因有2，包括︰（1）近年在岸價兌美元持續受壓，內地有閒資族更熱衷買海外基金，借此抗衡人民幣走貶，冀為身家保值及增值；（2）海外巨無霸基金公司爭相把旗艦產品北上開賣，令內地基金的選擇愈趨多元化，資產配置遍布歐美亞洲等股債市場，遠較內地公募基金較單一化更具競爭力。

在北熱南冷下，難怪不斷有境外基金公司把旗下王牌基金申請在內地推售，如滙豐環球投資管理，將於明天（5月11日）為其北上產品作發布會，透過基金互認計劃，於内地推出「滙豐亞洲債券基金」，屆時包括滙豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝等專家，會對亞洲債券市場作展望。

而惠理集團（00806）最近亦推第4隻北上互認基金：「惠理高息股票基金」，這是繼2019年與內地基金「一哥」天弘基金首度推「惠理價值基金」後，兩機構再度攜手合作。

惠理夥拍天弘 推銷高息股票基金

成立逾17年的「惠理高息股票基金」，是惠理其中一隻規模最大的股票產品，截至今年3月底，達17.1億美元（或逾133億港元）；自上周三（5月6日）起，內地投資者可通過天弘基金網站或直銷中心進行申購，且設有每月派息的人民幣對沖類別。

「惠理高息股票基金」成立於2002年9月，通過自下而上的價值選股策略，主動捕捉亞洲高息機遇，以靈活配置達致攻守兼備，為投資者力爭額外回報。其投資範圍聚焦亞洲地區，特別是大中華和韓國等北亞地區，提供穩定高股息的優質企業。

專責管理上述基金的惠理基金高級投資董事何民基認為，目前低息環境重臨，全球負收益資產規模不斷擴大，熱錢被迫在全球尋求出路，從而利好新興市場的高息資產。而MSCI亞洲的市盈率，較成熟市場有近20%至30%的折讓，估值具吸引力，同時高息股的波動性相對較低，風險回報較佳。且預期為應對疫情的衝擊，亞洲各國政府會維持、甚至加碼財政和貨幣刺激政策，從而有望改善企業盈利。而疫情期間，全球各類資產都受衝擊，高息股亦不免被波及，但內地的內銀及內房股、以及韓國與台灣的科技股、以至東南亞基建等行業，當中優秀高派息企業的基本面並沒有改變，恐慌過後料市場回暖，這些績優股有機會迎來反彈。

天弘基金國際業務部總監劉冬認為，在當前複雜的國際形勢下，全球市場又波動劇烈，內地投資者對海外投資的需求熱切，深感全球資產配置十分必要;而聚焦高息股票，兼備防禦性和增長性的投資組合，料更具吸引力。

至於論及最多北上基金的外資巨挈，是摩根資產管理、在跨境基金互認計劃中共有6隻北上互認基金，包括：「亞洲總收益債券基金 」、「太平洋證券基金 」、「亞洲股息基金 」、「環球債券基金 」、「太平洋科技基金 」、以及「亞洲增長基金」。

而這美資公司的合資公司、是上投摩根基金管理，擔任內地代表及總代理，在國內銷售北上基金。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪