【環球市場日程】美國零售料雙位大跌 經濟衰退在所難免

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情仍在擴大，職位流失與失業率齊破紀錄；美國本周公佈4月零售數據，預料錄得雙位數跌幅，預示經濟衰退恐在所難免。但美股押注疫情對美國經濟影響最壞已過，各州陸續解封復工，美股道指等3大指數一周齊大幅反彈。只是市場看來還不能指望央行加大放水，聯儲局指美國經濟面臨巨大不明朗，制訂政策十分困難。

▲ 【環球一周市場】美國新冠肺炎疫情失控 4月零售料雙位大跌 經濟衰退在所難免

環球市場本周日程 日期 地區 數據及事項 預測數字 上次數字 12/5（二） 美國 4月消費物價指數（CPI，按月） -0.8% -0.4% 13/5（三） 美國 4月預算赤字 7,372億美元 1,191億美元 4月生產物價指數（PPI，按月） -0.5% -0.2% 英國 第1季國內生產總值（GDP）變化（按年，初值） -2.1% -1.10% 14/5（四） 美國 上周首次申領失業救濟人數 250萬 317萬 持續申領失業救濟人數 2,480萬 2,265萬 15/5（五） 美國 4月零售銷售（按月） -11.7% -8.4% 4月工業生產（按月） -12.0% -5.4% 3月商業庫存 -0.2% -0.4% 5月密歇根大學消費者信心指數（初值） 68.0 71.8

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美國疫情確診人數升至超過130萬，近7.9萬人死亡；疫情對經濟打擊史無前例。美國4月就業報告表現差劣，非農業職位銳減2,050萬個，失業率由4.4%一下子變成14.7%，齊破戰後紀錄。

美國本周經濟數據和業績較少，其中以零售數據最受關注。美國4月零售銷售預料按月大跌11.7%，比3月跌幅8.4%更差。零售佔美國經濟增長佔比多達3分之2，零售大跌預示美國經濟下行勢在難免。

美國首季只有2周鑑於疫情而進入封鎖狀態，結果首季年率化國內生產總值（GDP）已按季收縮4.8%，金融海嘯以來最差；美國第2季封鎖至今一個多月下，經濟連續兩季收縮、陷入衰退看來已無可避免。

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不過，美股走勢卻與實體經濟脫節。就業報告壞消息之下，美股3大指數上周全線大反彈，為3周以來首錄升幅。道指一周升2.6%至24331點，標指升3.5%至2929點，納指更勁升6%至9121點。美股現時已從2月今年低位反彈30%。

美國投行National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）相信，美股投資者正在看破負面經濟數據和業績，轉眼憧憬美國經濟逐漸重啟。

美國總統特朗普近日力推各州盡快復工復產，而科網等新經濟行業受疫情衝擊預料較少，帶動科企率美股大幅反彈。蘋果（Apple）已宣佈美國部分分店會在本周重開，店內會實施人流管制，而顧客進店前亦須接受體溫檢測。

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然而，美國經濟前景事實並不樂觀，而假如美股投資者押注，聯儲局6月貨幣政策會議上拍板加大力度放水，也未必能夠得償所願，因為聯儲局官員現時也缺乏數據作為決策依據。

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）上周警告，美國經濟正面臨巨大不明朗，縱他相信美國經濟第3季可重拾增長，這也只是各種預測的其中之一。克拉里達直言，自己只是經濟學家，不是傳染病學家，聯儲局此時要謙卑。

三藩市儲行行長戴利（Mary Daly）亦稱，現時預測經濟前景非常困難，要視乎疫情走向；費城儲行行長哈克（Patrick Harker）更擔心可能爆發第二波疫情，美國需要再次封鎖，明年經濟亦會收縮。

美國聯邦基金利率下限現已為零，除非疫情出現重大變化，聯儲局6月會議料仍會選擇謀定而後動。美股市場若憧憬聯儲局會以加大買債、強化前瞻指引等措施來刺激經濟，恐怕站不住腳。

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責任編輯：方圓之