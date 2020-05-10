馬斯威脅Tesla搬離加州 不滿地方政府拒重開車廠

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間19:00）
美國的新冠肺炎疫情持續下，美國多個州分已宣布逐步復工復產。但美國電動車巨企特斯拉（Tesla）位於加州阿拉梅達縣（Alameda）設車廠，但當地政府拒絕讓其重開。Tesla行政總裁馬斯（Elon Musk）深感不滿，更揚言要將車廠撤出加州。
Tesla在美國的唯一車廠位於加州的阿拉梅達縣，原計劃於上周五（8日)復工。但該縣臨時公共衛生官員帕恩（Erica Pan）表示，該縣仍維持防疫限制措施，未批准Tesla恢復生産。但當局指會與Tesla合作，研究為企業復工制定安全計劃。
美國CNBC報道，馬斯上周六（9日）於社交媒體Twitter揚言會控告阿拉梅達縣政府，又指會將總部及未來業務都撤出加州。
馬斯甚至攻擊帕恩：
阿拉梅達縣未經選舉選出的無知臨時衛生官員，其行為與州長、總統、憲法自由及普通常識完全背道而馳！
（The unelected & ignorant ‘Interim Health Officer’ of Alameda is acting contrary to the Governor, the President, our Constitutional freedoms & just plain common sense!）
馬斯繼續諷刺帕恩是臨時官員，指Tesla透過位於中國的工廠復工的經驗，比1名無經過選舉的臨時低級官員，更清楚要做何事才可確保安全復工。
阿拉梅達縣則回應指，衛生部門已與Tesla密切合作制定安全計劃，目標是讓Tesla在保障員工健康下復工。
事實上，馬斯早前就疫情發表的言論亦屢受爭議，包括他曾於Tesla的會議上稱居家令是法西斯主義，更指出兒童對新冠病毒有免疫力。
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責任編輯：鄭錦玲