  • 27°C
香港時間 : 2020510日 (日) 19:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

馬斯威脅Tesla搬離加州 不滿地方政府拒重開車廠

環球社會熱點 18:58 2020/05/10

分享：

美國的新冠肺炎疫情持續下，美國多個州分已宣布逐步復工復產。但美國電動車巨企特斯拉（Tesla）位於加州阿拉梅達縣（Alameda）設車廠，但當地政府拒絕讓其重開。Tesla行政總裁馬斯（Elon Musk）深感不滿，更揚言要將車廠撤出加州。

【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」

【美國疫情】白宮抗疫3首長變密切接觸者 要隔離14日

Tesla在美國的唯一車廠位於加州的阿拉梅達縣，原計劃於上周五（8日)復工。但該縣臨時公共衛生官員帕恩（Erica Pan）表示，該縣仍維持防疫限制措施，未批准Tesla恢復生産。但當局指會與Tesla合作，研究為企業復工制定安全計劃。

美國CNBC報道，馬斯上周六（9日）於社交媒體Twitter揚言會控告阿拉梅達縣政府，又指會將總部及未來業務都撤出加州。

【美國疫情】德州商店重開 惟96%不守新防疫規定

【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關

馬斯甚至攻擊帕恩：

阿拉梅達縣未經選舉選出的無知臨時衛生官員，其行為與州長、總統、憲法自由及普通常識完全背道而馳！

（The unelected & ignorant ‘Interim Health Officer’ of Alameda is acting contrary to the Governor, the President, our Constitutional freedoms & just plain common sense!）

馬斯繼續諷刺帕恩是臨時官員，指Tesla透過位於中國的工廠復工的經驗，比1名無經過選舉的臨時低級官員，更清楚要做何事才可確保安全復工。

【俄羅斯疫情】突破20萬確診 連續8日增過萬宗

英媒：英國或要求入境旅客隔離14日 下月起實施

阿拉梅達縣則回應指，衛生部門已與Tesla密切合作制定安全計劃，目標是讓Tesla在保障員工健康下復工。

事實上，馬斯早前就疫情發表的言論亦屢受爭議，包括他曾於Tesla的會議上稱居家令是法西斯主義，更指出兒童對新冠病毒有免疫力。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

加州阿拉梅達縣政府拒絕讓Tesla位於當地的車廠重開，Tesla行政總裁馬斯（Elon Musk）深感不滿，更揚言要將車廠撤出加州。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【俄羅斯疫情】突破20萬確診 連續8日增過萬宗
今日
【俄羅斯疫情】突破20萬確診 連續8日增過萬宗
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
今日
【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關
英媒：英國或要求入境旅客隔離14日 下月起實施
今日
英媒：英國或要求入境旅客隔離14日 下月起實施
【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
今日
【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」
【美國疫情】白宮抗疫3首長變密切接觸者 要隔離14日
今日
【美國疫情】白宮抗疫3首長變密切接觸者 要隔離14日
傳染病 疫情 美國 加利福尼亞 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 全球大流行 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間19:00）

下一篇文章

【俄羅斯疫情】突破20萬確診 連續8日增過萬宗

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股收市】兩利好帶動道指漲455點　納指1周飆6%
【美股收市】兩利好帶動道指漲455點　納指1周飆6%
【美國疫情分佈圖】126萬確診 特朗普拒絕CDC指引
【美國疫情分佈圖】126萬確診 特朗普拒絕CDC指引
【停世衛撥款】譚德塞害苦世衛 更苦了非洲同胞
【停世衛撥款】譚德塞害苦世衛 更苦了非洲同胞
【法國口罩】馬克龍型格示範戴 防護與時尚並存
【法國口罩】馬克龍型格示範戴 防護與時尚並存
新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間19:00）
【國泰重組？】收購香港快運着數多 港龍歷史任務或完成
【國泰重組？】收購香港快運着數多 港龍歷史任務或完成