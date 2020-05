馬斯威脅Tesla搬離加州 不滿地方政府拒重開車廠

美國的新冠肺炎疫情持續下,美國多個州分已宣布逐步復工復產。但美國電動車巨企特斯拉(Tesla)位於加州阿拉梅達縣(Alameda)設車廠,但當地政府拒絕讓其重開。Tesla行政總裁馬斯(Elon Musk)深感不滿,更揚言要將車廠撤出加州。

Tesla在美國的唯一車廠位於加州的阿拉梅達縣,原計劃於上周五(8日)復工。但該縣臨時公共衛生官員帕恩(Erica Pan)表示,該縣仍維持防疫限制措施,未批准Tesla恢復生産。但當局指會與Tesla合作,研究為企業復工制定安全計劃。

美國CNBC報道,馬斯上周六(9日)於社交媒體Twitter揚言會控告阿拉梅達縣政府,又指會將總部及未來業務都撤出加州。

馬斯甚至攻擊帕恩:

阿拉梅達縣未經選舉選出的無知臨時衛生官員,其行為與州長、總統、憲法自由及普通常識完全背道而馳!

(The unelected & ignorant ‘Interim Health Officer’ of Alameda is acting contrary to the Governor, the President, our Constitutional freedoms & just plain common sense!)

馬斯繼續諷刺帕恩是臨時官員,指Tesla透過位於中國的工廠復工的經驗,比1名無經過選舉的臨時低級官員,更清楚要做何事才可確保安全復工。

阿拉梅達縣則回應指,衛生部門已與Tesla密切合作制定安全計劃,目標是讓Tesla在保障員工健康下復工。

事實上,馬斯早前就疫情發表的言論亦屢受爭議,包括他曾於Tesla的會議上稱居家令是法西斯主義,更指出兒童對新冠病毒有免疫力。

▲ 加州阿拉梅達縣政府拒絕讓Tesla位於當地的車廠重開,Tesla行政總裁馬斯(Elon Musk)深感不滿,更揚言要將車廠撤出加州。

