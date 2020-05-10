【會展業寒冬】疫情累生意減5成　AV策劃推廣：有信心迅速回復

▲ 除了提供視像、燈光及音響解決方案外，AV策劃推廣有限公司主席兼執行董事黃文波指，公司未來亦會加強提供工程設計等服務，兼更大力度發展其自家網上會議平台。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情下，全球會展業務幾乎陷入停頓，牽連活動策劃公司生意亦大減。為展覽、演唱會、車展、產品發佈會等提供視像、燈光及音響解決方案的AV策劃推廣有限公司（08419），首季度收益亦比去年同期跌5成多。

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AV策劃推廣有限公司業務遍布中國、香港及澳門市場，惟疫情致各類會議展覽及活動取消，牽連AV策劃推廣首季生意大減5成多。 疫情至今尚未完結，市道何時才能復甦仍是未知之數，不過，其主席兼執行董事黃文波對前景仍然抱正面態度。

黃解釋，企業疫後始終需舉辦活動或展覽招攬生意，故有信心生意可迅速回復。他又指，根據沙士當年之經驗，不少國內企業甚至加大力度舉辦展覽進行推廣，致其疫後生意甚至可追上全年之表現。而目前，上海市場亦已有多個大型展覽正籌備中，他有信心只要疫情完結，生意隨即排山倒海而至；至於香港市場方面，他預計年內多個大型展覽仍可舉行，故亦相信情況亦不至於太差。

與此同時，公司近月亦把握時間為技術及銷售員工加強內部培訓，為市道復甦做好準備。

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記者：蘇穎琪

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