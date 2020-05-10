  • 27°C
香港時間 : 2020510日 (日) 19:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【會展業寒冬】疫情累生意減5成　AV策劃推廣：有信心迅速回復

商業 19:26 2020/05/10

分享：

除了提供視像、燈光及音響解決方案外，AV策劃推廣有限公司主席兼執行董事黃文波指，公司未來亦會加強提供工程設計等服務，兼更大力度發展其自家網上會議平台。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情下，全球會展業務幾乎陷入停頓，牽連活動策劃公司生意亦大減。為展覽、演唱會、車展、產品發佈會等提供視像、燈光及音響解決方案的AV策劃推廣有限公司（08419），首季度收益亦比去年同期跌5成多。

【第二輪防疫抗疫基金】展覽設計商　希望撐到疫情完結

AV策劃推廣有限公司業務遍布中國、香港及澳門市場，惟疫情致各類會議展覽及活動取消，牽連AV策劃推廣首季生意大減5成多。 疫情至今尚未完結，市道何時才能復甦仍是未知之數，不過，其主席兼執行董事黃文波對前景仍然抱正面態度。

黃解釋，企業疫後始終需舉辦活動或展覽招攬生意，故有信心生意可迅速回復。他又指，根據沙士當年之經驗，不少國內企業甚至加大力度舉辦展覽進行推廣，致其疫後生意甚至可追上全年之表現。而目前，上海市場亦已有多個大型展覽正籌備中，他有信心只要疫情完結，生意隨即排山倒海而至；至於香港市場方面，他預計年內多個大型展覽仍可舉行，故亦相信情況亦不至於太差。

與此同時，公司近月亦把握時間為技術及銷售員工加強內部培訓，為市道復甦做好準備。

【新冠肺炎】展覽相關行業「冰封時期」　總會料業界至少損失200億

【新冠肺炎】疫情影響展覽業　貿發局多個展覽需改期

記者：蘇穎琪

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】疫情影響展覽業　貿發局多個展覽需改期
2020/03/03
【新冠肺炎】疫情影響展覽業　貿發局多個展覽需改期
【疫市營商】港展覽大減　最傷是邊個？
2020/03/31
【疫市營商】港展覽大減　最傷是邊個？
【新冠肺炎】展覽相關行業「冰封時期」　總會料業界至少損失200億
2020/04/02
【新冠肺炎】展覽相關行業「冰封時期」　總會料業界至少損失200億
【第二輪防疫抗疫基金】展覽設計商　希望撐到疫情完結
2020/04/08
【第二輪防疫抗疫基金】展覽設計商　希望撐到疫情完結
疫情 上海 中國 香港 展覽 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【母親節】旺角人流重回疫情前水平　惟消費力減弱不旺財
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【母親節優惠】零售商節日谷銷情　一文看清不同優惠（不斷更新）
【母親節優惠】零售商節日谷銷情　一文看清不同優惠（不斷更新）
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【口罩供應】屈臣氏BFE及PFE≥99% Level 2口罩　記者開箱實測防水透光透氣度 (更新)
【母親節優惠】新城市廣場送20萬元現金券　醫護媽媽獨享禮遇
【母親節優惠】新城市廣場送20萬元現金券　醫護媽媽獨享禮遇
【口罩供應】創科研究院NAMI納米纖維口罩　標榜本地製造
【口罩供應】創科研究院NAMI納米纖維口罩　標榜本地製造
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）
【口罩供應】港產VFE+BFE+PFE ≥ 99%口罩　明日4時發售（附訂購連結）