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【會展業寒冬】 AV策劃推廣自設視像會議平台　拓疫後會展商機

商業 08:00 2020/05/11

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該平台可同時容納不同的視像窗口，如Zoom及Google Meet；除了設有網絡管理系統防止資訊外洩外，亦可因應客人需求度身訂造系統、界面設計及功能，以達至宣傳或廣播效果。(程志遠攝)

新冠肺炎疫情下，今年很多會議展覽暫停或改為線上舉辦。 AV策劃推廣有限公司（08419）則把推時機，在疫下推出自家視像會議平台，以招攬網上會議生意。

【新冠肺炎】展覽相關行業「冰封時期」　總會料業界至少損失200億

雖然疫情來勢洶洶，AV策劃推廣有限公司卻未有停步，反藉此時機拓展新業務，與網絡公司合作開發自家網上大型會議平台，令生意模式更多元化。該平台可同時容納不同的視像窗口，如Zoom及Google Meet；除了設有網絡管理系統防止資訊外洩外，亦可因應客人需求度身訂造系統、界面設計及功能，以達至宣傳或廣播效果。

該公司主席兼執行董事黃文波指，自疫情爆發後更多商業活動透過視像會議進行，相信此將成為行業未來趨勢，故發展網上會議平台，冀疫後可同時包攬線上及線下展覽業生意。他又透露，目前該平台已接獲訂單，不少貿易公司及大型綜合企業對此感新鮮，均希望透過平台進行廣播、宣傳及舉行股東會等。「尤其是沒有實體展覽時，企業希望藉與別不同之渠道向投資者推銷，我們的客製化網上會議平台則具備這方面優勢，且可為企業提升品牌形象」。

客製化平台一般而言成本較高，不過他坦言，尤其國內市場之客戶，願意投放資源於宣傳推廣，故亦不太擔心客人會因價格問題而不選用。

【第二輪防疫抗疫基金】展覽設計商　希望撐到疫情完結

【新冠肺炎】會展業幾乎陷入停頓　機構力拓線上採購平台

記者：蘇穎琪

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