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【母親節】旺角人流重回疫情前水平　惟消費力減弱不旺財

商業 18:26 2020/05/10

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有零售商表示，今日的人流情況不俗，惟港人消費力減弱。（葉泳珊攝）

本地疫情緩和，加上母親節來臨，旺角人流重現，仿如回到疫情發生前。有市民在母親節當日特別外出挑選母親節禮物；亦有零售商表示，今日的人流情況不俗，惟港人消費力減弱。

【母親節】港人消費力減弱　海味店生意跌4成

據記者觀察，中午旺角人來人往，加上商戶紛紛推出優惠吸客，市民亦在不同商鋪駐足選購。市民楊先生昨日表示，已預留1000元買花送給母親，正打算前往花墟挑選。趙太太昨日亦和兩名兒子到旺角逛街。不過，她未有特定的購物預算，表示晚上將會與媽媽共進晚餐，並購買逾100元的蛋糕慶祝。

中午旺角人來人往，加上商戶紛紛推出優惠吸客，市民亦在不同商鋪駐足選購。（葉泳珊攝）

另一名市民胡先生又指，早前已預祝母親節，消費大約2500元，與家人食飯慶祝。他稱，雖無額外準備禮物，但今月的家用加碼，現金折現作為母親節禮物。即使今年處於疫情陰霾下，加上經濟前景不明朗，惟胡表示消費意欲反較去年提升。

有市民在母親節當日特別外出挑選母親節禮物。（葉泳珊攝）

購買力減弱　銷量按年減半
手工糖果品牌Hey Candy的負責人范先生表示：「今日（10日）開業首個小時，人流情況已算不錯。」品牌亦有推出玫瑰花、刻上「Mom」等特別款式的手工糖果，以刺激母親節的銷情。不過，范坦言銷情一般；消費力減弱的情況下，對母親節的市道不感樂觀。他又透露，人均消費約100元左右，銷量及金額亦較去年母親節減少一半左右。

【零售寒冬】經濟受挫城市停擺　咖啡銷售為何跌得較輕？

不少人亦會揀選飾物作為母親節禮物，珠寶品牌Woment同樣指人流理想。店員高小姐指，感覺上母親節較多人外出，情況比上周更好。她續指，即使疫情當下，未有特別覺得港人今年「手緊」。顧客平均消費1000元左右，傾向挑選中價產品。

香水品牌Lisa & Sara的店員則指，周日人流一般，擔心市民消費意欲疲弱。她指，「不少顧客一入店便問價」，相信港人現時對價格較為敏感。顧客平均消費約300元至900元左右，雖有推出母親節套裝85折優惠，惟店員稱購買單品的顧客較多。

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記者：葉泳珊

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