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【資金流向】環球股票基金單周走資1236億元　3月大跌市以來最勁！

金融經濟 18:26 2020/05/10

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按富瑞的統計，不論歐洲、亞洲、還是美洲市場基金，均在上周走資，其中走勢凌厲的北美市場，已連續3周錄資金淨流出，累計規模約837億元

恒指黑期再升，預示港股明日或升逾180點，上望24413點水平。不過，根據最新資金流向數據，環球股票基金上周卻錄得3月大跌市以來最勁走資，反映長綫資金未改審慎取態，恒指以及環球股市近來反彈，或主要由短綫炒家支撑。

富瑞資金流報告顯示，截至周三（6日）止一星期，環球整個股票資產的互惠基金及ETF，合共走資1,236億元，為3月大跌市以來最大額單周資金流出，使整個資產連續3星期「走錢」，規模2,277.5億元。事實上，按富瑞的統計，不論歐洲、亞洲、還是美洲市場基金，均在上周走資，其中走勢凌厲的北美市場，已連續3周錄資金淨流出，累計規模約837億元。

中港股市未能倖免，相關互惠基金及ETF同樣連續3個星期走資，累計金額473.4億元，上周佔當中的187.2億元或接近四成。至於向來被視為港股支持力的北水，上個星期雖繼續來港買貨，助港股通本周再錄18.2億元資金淨流入，惟入市取態已明顯較審慎，港股通（滬）投資者在今個星期僅有的3個開通日，均罕有地走資。

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