【定期存款】港元短存加息壓力驟增 迎集資王京東港第二上市

▲ 業界指若集資逾兩百億元的京東，最快於5月25日來港IPO，相信將扯升扯息及定存息。

市傳在美國掛牌的京東（美︰JD），擬火速於5月25日在港招股；若今年首隻重磅IPO最快於兩周後集資逾兩百億元，市料港銀將掉頭加港元定期存款息率，尤其是短存息將較具挾升空間。內地媒體指，傳京東為今年首隻回歸的中概股，於5月25日招股，集資34億美元（折合逾265億港元），為今年首隻百億新股；而業界預期銀行為迎「集資王」，短期港元定存息率有望止跌回升，眼下市面的「高息王」是集友7天短存享6厘。

事實上，上周五（8日）一個月拆息已結束10連跌，微升至0.84厘。本來剛過去的「五窮月」首個星期，全周多達10間銀行一面倒減息；不過，上周五大新 （02356） 已率先減完再加，把兩個月或以上的存息齊加0.1厘，最高息是3個月期，新報1.6厘。

專家預計，受新股王提速來港掛牌，一個月或以下短存最具上調空間，而針對閒資不多的散戶，較宜開立一個月較短存，博定期存款到期後；適逢半年結，市面的資金需求例緊，屆時更動輒掀加息潮，大小行將鬥搶短錢。

招商永隆司庫蕭啟洪指，市場憧憬繼在美國掛牌的京東赴港第二上市後，市傳網易（美︰NTES）亦將來港作第二上市，當這些百億重磅中概股爭相回歸，對港元的資金便有大需求。

而市場亦料焦點新股來港，頓變銀行與券商兵家必爭的戰場；單以本周五（15日）正式掛牌的沛嘉醫療 （新上市編號︰09996） 為例，如招商永隆於上周亦曾推新股孖展優惠，首5萬元認購貸款額，可免孖展利息及手續費等。

與此同時，市傳熱爆IPO、沛嘉醫療凍資逾千億元，及至本周四（14日）才正式退款，亦令未來數天短錢稍緊。至於綜觀短中長息榜，3個月年息以工銀亞洲針對全新客戶，以指定手機程式開立保持4.2厘，為市面最高息。半年期方面，大眾財務雖只險守兩厘關，但仍穩守冠軍；而一年期以招商永隆的1.95厘居首。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪