【俄羅斯疫情】突破20萬確診 連續8日增過萬宗

▲ 俄羅斯的新冠肺炎疫情仍然持續，連續8日再增過萬人確診新冠肺炎，累計確診人數已突破20萬，成爲全球確診病例數字第五高的國家。

歐洲多個國家的新冠肺炎疫情已逐漸放緩，但俄羅斯的疫情卻仍然持續，連續8日再增過萬人確診新冠肺炎，累計確診人數已突破20萬，成爲全球確診病例數字第五高的國家，僅次於美國、西班牙、意大利及英國。

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《莫斯科時報》報道，俄羅斯截至當地周日（10日）上午10時40分，較前一日再增11,012人確診新冠肺炎，累計增至209,688人確診，活躍病例（未痊愈病例）佔173,467宗，佔總確診人數的超過82%。

俄羅斯自上周日（3日）起，連續多日的確診數字單日增幅過萬宗。另外，俄羅斯再增88人死亡，累計死亡人數為1,915。

主要國家疫情最新數據一覽 國家 累計確診病例 死亡病例 美國 1,347,318 80,040 西班牙 262,783 26,478 意大利 218,268 30,395 英國 215,260 31,587 俄羅斯 209,688 1,915 資料來源：統計網站worldometers.info 更新時間：香港5月10日下午5時30分

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首都莫斯科仍為俄羅斯疫情重災區，錄得109,740宗病例，佔全國病例超過一半。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）上周四（7日）宣布，延長莫斯科的社交限制措施至5月31日，但放寬建造業等行業復工。

另外，莫斯科民眾於周二（12日）起必須在公共交通工具及商店戴口罩及手套，否則會遭罰款。至於俄羅斯全國的封城措施則維持至周一（11日），政府仍為宣布再度延長封城。

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另外，俄羅斯上周六（9日）慶祝二次世界大戰「衛國戰爭」勝利75周年，但因應疫情取消大規模閲兵。政府僅安排軍機於紅場上空飛行作空中閲兵，慶祝規模較往年低調。

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責任編輯：鄭錦玲