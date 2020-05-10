【母親節】港人消費力減弱　海味店生意跌4成

▲ 安記海味董事總經理潘權輝表示，門市海味生意及人流，均較去年母親節下跌3至4成。（資料圖片）

海味、藥材亦是熱門的母親節禮物選項，今年疫情卻導致港人消費延後，且模式有變。有海味店指，雖網店生意增加，但整體生意額較去年減少最多4成。

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安記海味董事總經理潘權輝表示，新推出的花膠花束反應不錯，可能因為有新鮮感及「睇得又食得」。但門市海味生意及人流，均較去年母親節下跌3至4成，較多人買即食鮑魚、花膠及燕窩，但人均消費跌1至2成。疫情下，今年母親節特意加強網店推廣，公司網站生意按年升3成，經HKTVmall亦接了不少訂單，不過，網店的生意佔比始終不及門市大。

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南北行：消費延後 近日人流才改善

南北行聯營業務發展經理崔家權盯則表示，今年母親節的消費較往年遲，「以往可能4月尾、5月初已準備禮物，但今年則在近日才開始購物。」同時，消費者傾向網上購物，網銷生意額反較去年漲1倍至2倍左右。他又指，隨著限聚令放寬，留意到門市人流亦有較之前增加，惟料整體生意額始終較去年略差。

因應母親節，南北行亦有推出母親節優惠推廣，包括海味禮盒、福袋、疫情相關的保健品等。不過，崔透露，傳統海味的銷情較保健品遜色。他相信是與近期疫情有關，顧客轉向購買益肺產品作母親節禮物。

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記者：朱悅瀅、葉泳珊