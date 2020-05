【家長小心】美國3小孩死於罕有怪病 新冠疫情疑有關

▲ 【新冠肺炎美國疫情】家長小心!紐約3小孩死於罕有怪病 疑與新冠肺炎有關

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)對小孩子可能同樣致命。美國疫情出現離奇病例,紐約州3名小童,死於類似罕有兒童怪病川崎氏病的類似病症,全身血管發炎。這3名孩子都有感染新冠病毒,意味新冠肺炎可能引致類似川崎氏病疾病,威脅兒童性命。紐約州州長警告,新冠病毒對小童威脅較小的認識可能要推翻。

白宮抗疫3首長變密切接觸者 隔離14日

奧巴馬發炮:特朗普抗疫「絕對亂來」

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)周六(9日)公佈,紐約州有3名小孩病亡,其中一人年齡只有5歲。3人出現類似中毒性休克,以及川崎氏病(Kawasaki disease)病症,而3人新冠病毒檢測結果都呈陽性,或體內有病毒抗體,意味曾經感染新冠病毒。

川崎氏病是罕見兒童疾病,病人多為5歲以下小童。川崎氏病的病因至今不明,而病徵包括全身血管發炎、淋巴紅腫、手腳出疹等。川崎氏病可以攻擊心臟,嚴重個案足以致命。

白宮連環中招 彭斯幕僚確診

美國解封擲骰搵命博 戈爾:特朗普總統已失敗

科莫指出,紐約州政府還在跟進另外73宗有類似病症的兒童病例。他警告,人們新冠肺炎較少影響小孩的理解,可能是個錯誤:

「我們不再肯定這是事實與否。這情況可能已持續了多個星期,而沒有察覺到與新冠病毒有關。」

(We are not so sure that is the fact anymore. It's very possible that this has been going on for several weeks and it hasn't been diagnosed as related to COVID.)

美國疫情殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診

科莫表示,紐約州政府正與紐約基因組中心(New York Genome Center),以及洛克菲勒大學(Rockefeller University)合作,研究類似川崎氏病病症是否與基因有關。當局亦美國疾控中心建立機制,在全國範圍診斷和治療這種疾病。

特朗普再次不信專家 推翻疾控中心解封指引

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l

▲ 【新冠肺炎美國疫情】家長小心!紐約3小孩死於罕有怪病 疑與新冠肺炎有關

責任編輯:方圓之