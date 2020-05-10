【轉數快】轉數快約486萬個帳戶登記 按月升19萬個

▲ 業界相信受馬迷過帳等刺激，帶旺轉數快（FPS）的上客數字，帳戶登記快將直逼500萬個。

銀行快速支付系統「轉數快」又有最新數據，截至4月底共錄得486萬個帳戶登記；對比3月份的467萬個登記，按月再驟增約19萬個，市場人士指普羅市民因疫情宅在家，消費習慣驟變，遂帶旺電子支付。而期內轉數快共處理7,300萬宗實時交易，涉及總額更逾一萬億港元。

金管局回應本報查詢指，轉數快自2018年9月推出至今得到廣泛的應用，不論登記數目、交易量及交易金額，均有穩定的增長。而由系統推出至今年4月底，已經錄得486萬個帳戶登記，以750萬人口來說，滲透率相當高。另外，期內共處理7,300萬宗實時交易，涉及總額超過10,000億港元。

金管局發言人表示， 轉數快的帳戶登記數目有別於用戶人數 ， 因為一個用戶可以登記多於一個帳戶代號，例如︰手機號碼及電郵地址，並綁定多於一個戶口 。

而在疫情下，轉數快的使用量較去年底大幅上升。單以今年4月計，平均每天處理26.4萬宗實時交易，較去年12月平均每天處理16.8萬宗實時交易，大幅上升近60% ，亦較系統剛推出時、即2018年10月更驟升逾4倍。

至於「轉數快」登記方面，今年首4個月共新增超過83萬個帳戶登記，較去年12月底增加了21%。

發言人續指，轉數快的使用量已經由主要的個人對個人支付，逐步擴展至繳付帳單、零售商戶及企業支付。而政府由去年11月起接受市民以轉數快繳付帳單，市民只需要掃描帳單上的二維碼，便可繳交水費、差餉及地租和交稅。此外，陸續有更多商戶，包括大型商戶採用轉數快支援其商業運作，令商戶支付的交易量穩步增長；加上電子錢包的使用愈趨普及，都促使經轉數快的增值電子錢包的交易增加。

問及政府向市民派錢一萬元暫未能使用轉數快過數，會否使新帳戶登記的增速放緩？發言人強調，隨著轉數快的應用範圍逐步擴大，相信轉數快的使用量會繼續有穩定的增長；惟有關的交易數字可能會受季節性因素影響而有變動，交易量有升跌亦不足為奇。

而早前業界發現，每逢周三及周日的賽馬日，轉數快的交易有顯著增加，市場相信不少馬迷透過線上支付投注，以及進行實時雙向轉帳。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪