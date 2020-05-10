英媒：英國或要求入境旅客隔離14日 下月起實施

▲ 英媒引述英國航空業協會指，英國政府已通知會於6月起要求入境英國的大部分旅客自我隔離14日，但英國政府拒絕回應有關消息。

英國的新冠肺炎疫情持續，英國政府將於周日（10日）公布針對新冠肺炎疫情的新措施。英媒引述英國航空業協會指，英國政府已通知會於6月起要求入境英國的大部分旅客自我隔離14日，但英國政府拒絕回應有關消息。

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英媒《泰晤士報》消息指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）會於周日宣布新入境管制措施，屆時將要求所有入境英國的旅客，都要自我隔離14日，更包括從外地返國的英國公民。

《泰晤士報》更指出，包括來自愛爾蘭、英倫海峽群島(Channel Islands)、曼島(Isle of Man)的旅客，及負責運輸重要物資的貨車司機也要隔離。當局將對旅客進行抽查，違反規定者會面臨罰款或驅逐出境。

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據悉，英國的新措施可能於六月初生效，旅客入境時必須向當局申報入境後自我隔離的住址。《泰晤士報》更引述政府消息人士指，政府希望進入下一階段的應對措施時，新措施可有助保護英國國民，及減低病毒傳播的機會。

但英國首相府及内政部均拒絕回應消息。英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）亦未有證實新措施，僅表示隨著該國的確診率下降，研究邊境可實施甚麼措施也有道理。

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約翰遜上周四（7日）出席國會質詢時曾經透露，有意最早於周一逐步放寬封城措施，又指會於周日公布細節。

但英國截至本港周日下午4時，累計增至215,260人確診，其中活躍病例（未痊愈病例）佔183,329宗，死亡人數增至31,587人，反映疫情仍未顯著回落。

夏博思表示，約翰遜不會於周日就英國封城宣布任何重大變化措施。他更指出，英國要繼續維持謹慎的態度，料無法如常復工。

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▲ 英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）未有證實新措施。

責任編輯：鄭錦玲