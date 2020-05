【英國復工】入境客隔離14日 必須往返英法者豁免

▲ 英國公布新措施,要求旅客入境英國必須接受隔離,但部分必須往返英法人士可獲得豁免。

英國的新冠肺炎疫情持續,英國政府於周日(10日)公布針對新冠肺炎疫情的新措施,將向入境英國的旅客實施強制檢疫措施,旅客入境後必須自我隔離,以防新冠病毒經海外傳入英國,但例如醫護人員等部分必須往返英法人士可獲豁免。

英國廣播公司(BBC)報道,英國首相約翰遜(Boris Johnson)周日宣布新入境管制措施,要求所有乘搭飛機入境英國的旅客,都要自我隔離。

約翰遜表示:

現在是時候對乘搭飛機入境英國的旅客實施隔離措施,因為(本地)傳播率大大降低。

(It will soon be the time - with transmission significantly lower - to impose quarantine on people coming into this country by air.)

英國政府其後證實,由於英國與法國政府簽訂了互惠協議,因此部分必須往返英法的人士則可獲豁免。英國外相藍韜文(Dominic Raab)指,政府為往返英法的人提供了豁免,但不包括旅行人士。藍韜文指,這項豁免屬跨海峽的常規措施,包括維持法國北部城市卡萊(Calais)及英國城市多佛(Dover)之間的運輸。

法國駐倫敦大使館也於網站上明確列出指引,指民眾僅於「非常必要」(strictly necessary)時來往兩地可獲豁免隔離。另外,獲豁免人士亦要於入境時提供證明,包括在法國的主要居住地址證明、屬醫務人員或跨境工人的證明。

《泰晤士報》早前引述航空業消息指,旅客入境後要隔離14日,並要於入境時申報入境後自我隔離的住址。當局將對旅客進行抽查,違反規定者會面臨罰款或驅逐出境。

英國的航空公司及機場營運商周日曾與政府開會討論新措施,但他們表示目前仍不清楚新措施的具體執行細節,包括政府計劃於何時執行及結束措施,以及會否持續審查新措施。

另外,新冠疫情對英國的航空業造成嚴重損害,航空業認為政府要求入境旅客隔離,將令航空業的生存環境惡化,呼籲政府為航空業提供額外的支援。

英國截至本港周一下午2時半,累計增至219,183人確診,其中活躍病例(未痊愈病例)佔186,984宗,死亡人數增至31,855人,反映疫情仍未顯著回落。

