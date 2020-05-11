【入境限制】英國要求旅客隔離14日 法國人豁免

▲ 英國周日（10日）公布新措施，除法國人以外的旅客入境後必須自我隔離。

英國的新冠肺炎疫情持續，英國政府於周日（10日）公布針對新冠肺炎疫情的新措施，將向入境英國的旅客實施強制檢疫措施，旅客入境後必須自我隔離，以防新冠病毒經海外傳入英國，但法國旅客可獲豁免。

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英國廣播公司（BBC）報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）周日宣布新入境管制措施，要求所有乘搭飛機入境英國的旅客，都要自我隔離。首相府其後證實，由於英國與法國政府簽訂了互惠協議，因此入境旅客的強制檢疫措施，不適用於法國旅客。BBC更引述政府消息人士指，愛爾蘭旅客也可獲豁免。

約翰遜表示：

現在是時候對乘搭飛機入境英國的旅客實施隔離措施，因為（本地）傳播率大大降低。

（It will soon be the time - with transmission significantly lower - to impose quarantine on people coming into this country by air.）

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《泰晤士報》早前引述航空業消息指，旅客入境後要隔離14日，並要於入境時申報入境後自我隔離的住址。當局將對旅客進行抽查，違反規定者會面臨罰款或驅逐出境。

英國的航空公司及機場營運商周日曾與政府開會討論新措施，但他們表示目前仍不清楚新措施的具體執行細節，包括政府計劃於何時執行及結束措施，以及會否持續審查新措施。

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另外，新冠疫情對英國的航空業造成嚴重損害，航空業認為政府要求入境旅客隔離，將令航空業的生存環境惡化，呼籲政府為航空業提供額外的支援。

英國截至本港周一下午2時半，累計增至219,183人確診，其中活躍病例（未痊愈病例）佔186,984宗，死亡人數增至31,855人，反映疫情仍未顯著回落。

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責任編輯：鄭錦玲