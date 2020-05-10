陳茂波：疫情受控讓經濟喘息　社會事件似捲土重來

▲ 陳茂波稱，香港經濟第三季始有轉機。

港府在母親節放寬限聚令，惟屢有市民發起在商場「快閃」式呼叫口號，警察以違反限聚令驅趕，雙方對峙甚至衝突，商店營業受阻。財政司司長陳茂波撰寫網誌稱，母親節周末不少市民母親節安排慶祝聚餐或活動，商店人流增加，疫情逐步受控，限聚令放寬，不單增添特別日子的氣氛，也令經濟稍為有喘息的空間，但是社會事件似乎有捲土重來的跡象，可能會干擾經濟的恢復。

陳茂波形容，這幾天人流和生意額回升，很多商店和食肆期待已久，指本港經濟近一年受連串暴力事件和新冠肺炎疫情的雙重打擊。

他續指，香港首季經濟按年負增長8.9%，是有紀錄以來最差的季度，外貿未見樂觀，本港原有兩、三成零售及餐飲消費來自訪港旅客，也暫難恢復，港府有需要在防疫與穩住經濟之間的適當平衡點，穩住本地消費。

他表示，疫情能防控，暴力難遏止。近日一些地區再出現人群聚集與衝突，甚至干擾到商店或商場的營運環境，對本已疲弱的本港經濟、零售市道、小商店和打工仔，絕對是壞消息。

表達意見應堅守和平原則

陳茂波稱，若在現時個難得的經濟喘息窗口，商店或食肆卻因人群聚集與衝突影響而人流減少甚至暫時拉閘，會扼殺他們僅有的生存空間。

他稱，即使大家持不同的意見或想法，也應該堅守和平的原則，以不損害他人利益的方式表達。干擾甚至騷擾商店、商場的運作，破壞公物、塗污私人或公眾地方，都是違法行為，損害社會的整體利益。

第三季經濟有轉機

陳茂波最後指，本港第二季經濟情況仍然令人擔心，但踏入第三季情況可望有轉機。財政預算案獲立法會通過，當中的紓緩措施便可盡快落實，包括向全港合資格市民每人派發一萬元的計劃，即使市民只將部份獲發放的款項用作消費，相信已可帶來一定程度的刺激消費作用。

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編輯：麥德銘