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3年拓耳機逾半市佔　蘋果高層：AirPods成功超乎想像

科技 16:36 2020/05/10

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蘋果於2016年推出的藍牙耳機，可謂改變市場。（法新社資料圖片）

2016年推出的AirPods成為蘋果 （Apple）又一樣取得驕人市場成果的產品，有數據指出它現時已佔市場逾一半。有蘋果高層接受訪問時表示，AirPods背後涉及多年的研發工作，但它所達到的成功仍是超乎想像的。

AirPods本來並不是蘋果計劃中的主打產品，2016年的發布會上，AirPods僅短短登台5分鐘，去年的升級版AirPods Pro，更未在發布會上亮相。不過，日前行政總裁Tim Cook在首季業績會議上就讚許，市場對AirPods的需求是非凡的。科技媒體Wired估計，AirPods去年為蘋果帶來73億美元銷售，較前一年增加1.2倍。

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蘋果產品營銷副總裁Greg Joswiak受Wired訪問時表示，AirPods的成功快如野火蔓延，從未想像過能如此成功。他介紹，蘋果在首款AirPods面世前，已對無線產品的市場有遠景，事實上，2009年時，有見當時蘋果的辟機在外型與音質上的不足，蘋果已開始策劃新耳機產品，與史丹福大學合作，對不同的耳朵形狀進行3D掃瞄，研究結果成為其後推出的EarPods。其後，蘋果一直在累積耳朵形狀的數據，成為AirPods設計的基礎，最終設計出大中小3款耳塞 ，可適用於全球大半用戶。

蘋果分析機構Above Avalon創辦人Neil Cybart對該媒體表示，AirPods的成功，囚為它是一個更便宜、更簡單的產品，耳機是智能手機的自然的配搭，相較於Apple Watch，年輕的用戶漸漸遠離使用腕錶。

責任編輯：周俊霖

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