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【銅芯抗疫口罩】港府周一起派CuMask　派遞前會發手機短訊

金融經濟 16:13 2020/05/10

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香港郵政周一起派遞銅芯抗疫口罩(CuMask)

港府向全民派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩＋™（CuMask）」。香港郵政公布，周一（5月11日）起開始派遞工作，同時交代派遞安排的要點，包括政府會按照每日的發貨資料，陸續在郵件派遞前向成功登記CuMask的主要登記人，發出一個載有郵件編號的手機短訊，穿着制服的郵差將會在之後約兩個工作日內上門派遞郵件。

有關派遞類似掛號信的安排，如香港郵政職員上門派遞時無人收件，郵政會向收件人發出領件通知卡，收件人或其代理人可於通知卡發出日期後第2個工作日起，攜同通知卡及卡上列明的身分證明文件，到指定郵政局領取CuMask。

香港郵政不會要求收件人到郵政局以外的地點領件。

郵政表示，若郵件在十四個工作日內未獲領取，將會退回政府。

香港郵政不會透過來電、電郵、其他通訊軟件或社交平台通知市民有關派遞或領件安排，也不會索取市民及其家人的個人資料，或要求市民作出任何回覆。市民要慎防假冒訊息，可參閱郵政派遞安排短片，了解派遞詳情。

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編輯：麥德銘

經濟 香港郵政 口罩

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