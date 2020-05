【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」

▲ 【新冠肺炎美國疫情】奧巴馬發炮:特朗普抗疫「絕對亂來」

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情仍未慢下來,美國總統特朗普領導再受前朝官員炮轟。繼美國前副總統戈爾後,前總統奧巴馬也狠狠抨擊特朗普政府,形容特朗普政府處理新冠肺炎疫情,是一場「絕對混亂的災難」。奧巴馬指美國現時自私成風,抗疫不力。奧巴馬呼籲民眾支持前副總統拜登,在11月美國總統大選中挑戰特朗普。

白宮抗疫3首長變密切接觸者 要隔離14日

美國疫情確診人數升破130萬,近7.9萬人死亡;每日新增確診人數持續高踞2萬多以上。特朗普除了將矛頭指向中國與世衛組織,亦將美國疫情怪到民主黨身上。奧巴馬至今甚少出聲,但他日前也打破沉默。

美國傳媒周末引述消息證實,奧巴馬周五(8日)在「奧巴馬校友會」(Obama Alumni Association)3,000名成員視像會議上,大肆炮轟特朗普政府抗疫失敗。

美國解封「擲骰搵命博」 戈爾:特朗普總統已失敗

白宮連環中招 彭斯幕僚確診

奧巴馬在會上呼籲大家支持拜登問鼎美國總統寶座。他稱,今年美國大選非常重要,因為他們對抗的不只是一個個人或一個政黨:

「我們對抗的是這些長期趨勢:自私自利、部落分化、互相為敵,這都變成了美國生活的強烈衝動意欲。」

(What we're fighting against is these long-term trends in which being selfish, being tribal, being divided, and seeing others as an enemy — that has become a stronger impulse in American life.)

「這是為何美國應對這場全球危機,如此軟弱無力,漏洞處處的原因之一。」

(It's part of the reason why the response to this global crisis has been so anemic and spotty.)

美國疫情殺入白宮 潔癖特朗普貼身侍從確診

特朗普再次不信專家 推翻疾控中心解封指引

奧巴馬接着直指,特朗普政府抗疫是場絕對混亂的災難:

「就算是最好的政府,這(危機)也已經夠差。(特朗普政府應對)現時卻是一場絕對混亂的災難。當我們政府本着我自己有甚麼着數、為何要理其他人的思維,事情就是這樣。」

(It would have been bad even with the best of governments. It has been an absolute chaotic disaster when that mindset — of 'what's in it for me' and 'to heck with everybody else' — when that mindset is operationalized in our government.)

【法國口罩】馬克龍型格示範戴 防護與時尚並存

【銅芯口罩】原理是甚麼 銅能殺菌古埃及人已知

白宮回應稱,特朗普應對疫情手法史無前例,救了很多美國人性命。白宮發言人又批評民主黨獵巫,並鼓勵大規模集會。

距離11月美國大選尚有半年,民調顯示,拜登和特朗普現時支持率均勢力敵,勝負難料。

國泰疫情下傳重組 全球機票恐愈來愈貴

國泰收購香港快運着數多 港龍歷史任務或完成

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯:方圓之