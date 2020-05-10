【美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」

▲ 【新冠肺炎美國疫情】奧巴馬發炮：特朗普抗疫「絕對亂來」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情仍未慢下來，美國總統特朗普領導再受前朝官員炮轟。繼美國前副總統戈爾後，前總統奧巴馬也狠狠抨擊特朗普政府，形容特朗普政府處理新冠肺炎疫情，是一場「絕對混亂的災難」。奧巴馬指美國現時自私成風，抗疫不力。奧巴馬呼籲民眾支持前副總統拜登，在11月美國總統大選中挑戰特朗普。

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美國疫情確診人數升破130萬，近7.9萬人死亡；每日新增確診人數持續高踞2萬多以上。特朗普除了將矛頭指向中國與世衛組織，亦將美國疫情怪到民主黨身上。奧巴馬至今甚少出聲，但他日前也打破沉默。

美國傳媒周末引述消息證實，奧巴馬周五（8日）在「奧巴馬校友會」（Obama Alumni Association）3,000名成員視像會議上，大肆炮轟特朗普政府抗疫失敗。

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奧巴馬在會上呼籲大家支持拜登問鼎美國總統寶座。他稱，今年美國大選非常重要，因為他們對抗的不只是一個個人或一個政黨：

「我們對抗的是這些長期趨勢：自私自利、部落分化、互相為敵，這都變成了美國生活的強烈衝動意欲。」

（What we're fighting against is these long-term trends in which being selfish, being tribal, being divided, and seeing others as an enemy — that has become a stronger impulse in American life.）

「這是為何美國應對這場全球危機，如此軟弱無力，漏洞處處的原因之一。」

（It's part of the reason why the response to this global crisis has been so anemic and spotty.）

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奧巴馬接着直指，特朗普政府抗疫是場絕對混亂的災難：

「就算是最好的政府，這（危機）也已經夠差。（特朗普政府應對）現時卻是一場絕對混亂的災難。當我們政府本着我自己有甚麼着數、為何要理其他人的思維，事情就是這樣。」

（It would have been bad even with the best of governments. It has been an absolute chaotic disaster when that mindset — of 'what's in it for me' and 'to heck with everybody else' — when that mindset is operationalized in our government.）

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白宮回應稱，特朗普應對疫情手法史無前例，救了很多美國人性命。白宮發言人又批評民主黨獵巫，並鼓勵大規模集會。

距離11月美國大選尚有半年，民調顯示，拜登和特朗普現時支持率均勢力敵，勝負難料。

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責任編輯：方圓之