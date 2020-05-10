【優惠價$5,412？】財經Youtuber突推收費課程惹熱議　

投資股市一點也不容易，市場就好像天氣般變幻莫則，難以捉摸。近日連登討論區有網民撰文，直斥有一位財經Youtuber突推網上收費課程，原價8,000美元（62,135元），「限時特別優惠」盛惠698美元（約5,421元），覺得好像被「騙」一樣。

翻聽該名Youtuber的「限時免費課程」的內容，他自稱過去曾是一位教師，也花過超過6位數字的金錢上過許多的股票課程，但最後卻輸了7位數字的本錢。最後他痛定思痛，終找到一個能穩定獲利的方法，更成為了一位全職投資者。最後他認為專業有價，故推收費課程，稱可在21天的課程中，掌握成為專業股票投資者的方法，做到「長期穩定超級獲利」，課程原價8,000美元（62,135元），但「限時優惠價」」則收698美元（約5,421元），可在7日內退款。

再查看網民的討論及該名Youtuber的影片，原來該名Youtuber使用的技巧，是源自美國交易冠軍，《超級績效》作者Mark Minervini （馬克‧米奈爾維尼）的交易方式。

有一位網民坦言，「狐狸尾巴出左嚟！」，亦有網民笑稱，不如買米奈爾維尼的3本書回來看，「3本500蚊有找」，或是直接參加米奈爾維尼的MPA課程（Master Trader Program）更好。但也有網民認為該名Youtuber的影片內容其實不錯，有時可幫助他克服股價太高不敢追入的恐懼。最後，該討論貼反而變成了基本分析和技術分析兩派網民的爭論。

投資有風險，如股神巴菲特所言，「投資股票的第一原則：不要賠錢。」。要在股市中「長期穩定超級獲利」，大家記得做好風險管理！