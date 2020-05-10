【美國疫情】白宮抗疫3首長變密切接觸者 要隔離14日

▲ 美國華府首席傳染病專家福西等3名白宮抗疫關鍵官員，更因曾經接觸確診者也要接受隔離。

美國的新冠肺炎疫情持續，新冠病毒甚至殺入美國白宮，有白宮幕僚確診新冠肺炎。美國華府首席傳染病專家福西等3名白宮抗疫專責組成員，更因曾經接觸確診者也要接受隔離。

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美國有綫新聞網絡（CNN）上周六（9日）報道，美國副總統彭斯（Mike Pence）的新聞秘書米勒（Katie Miller）於上周宣布確診，白宮多名負責領導抗疫工作的主要官員其後也宣布要接受14日隔離。

美國國家過敏症和傳染病研究所長福西（Anthony Fauci）

▲ 美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）

福西證實自己曾與白宮確診者接觸，要接受14日的隔離。79歲的福西表示，他於上周五（8日）接受新冠病毒檢測的結果呈陰性，其後亦會每日進行檢測。福西又指，他於隔離期間將會在家工作及佩戴口罩。

美國食品藥品監督管理局長哈恩（Stephen Hahn）

▲ 美國食品藥品監督管理局長哈恩（Stephen Hahn）

美國食品藥品監督管理局（FDA）證實，局長哈恩最近曾與新冠肺炎確診者接觸，進行病毒檢測後結果呈陰性，但仍會按疾控中心的指引，接受為期兩周的隔離，期間也會在家工作。

美國疾病控制及預防中心總監雷德菲爾德（Robert Redfield）

▲ 美國疾病控制及預防中心總監雷德菲爾德（Robert Redfield）

疾控中心（CDC）發言人表示，該中心總監雷德菲爾德要接受14日隔離及會在家工作，形容雷德菲爾德目前情況良好，未有出現任何新冠肺炎的相關症狀。

發言人又指，如雷德菲爾德必須返回白宮履行抗疫專責組的職責，也會嚴格遵循CDC針對密切接觸者的安全指引。

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上述3人是領導白宮抗疫工作的關鍵人物，也是白宮抗疫專責組的成員。該小組由美國副總統彭斯領導，對上一次是於上周四（7日）舉行會議。CNN更指，上周五宣布確診的彭斯新聞秘書米勒，也經常出席小組會議。

另外，米勒確診後，美國總統特朗普（Donald Trump）及彭斯也再次接受病毒檢測，結果同樣呈陰性。白宮更表示，兩人其後會每日進行病毒檢測。

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責任編輯：鄭錦玲