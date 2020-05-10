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【樓市分析】講錢傷感情　情侶夾錢買樓點自保

股樓投資 12:06 2020/05/10

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樓價持續高企，自己一個儲錢上車，當然吃力，但有愛侶分擔，夾份買樓，自然輕鬆得多。事實上，許多情侶熱戀時，總說長相廝守，雖然夾錢買樓，但出於信任，深信愛侶有福同享，有難同當，即使層樓無自己名，也不介意。

另一情況較常見，據法律規定，若非首次置業，且想買多層樓，香港永久居民須繳辣招稅，金額為樓價的15%。因此，一些夫婦或情侶買樓時，只落其中一方名，希望日後買多層樓時，可以慳稅。不過，現時樓價高價，要買多層樓實在不易。因此以慳稅為由，只落一方名，其實意義不大。

講到底，感情可以好化學，即使平日相親相愛，也可以突然分手。其實相愛是一回事，但講到物業權益，最好軍真啲，最好方法是聯名買樓。所謂聯名買樓，即共享業權，一般來說，有兩種形式。

一） 分權共有

簡單來說，兩人各佔一半業權，互不相干，可自由轉讓自己的業權。假如男方想賣樓，女方不願，即使男方獨力支付首期，且每月默默供樓，惟業權屬「分權共有」，他亦無法代表女方賣樓，若真的要賣，僅可出售自己的業權。

假如男方逝世，他名下的物業權益，便成為其遺產，若有定遺囑，便按遺囑指示分配，除非列明轉贈女方，否則不會自動轉到女方。

二） 聯權共有

俗稱長命契，簡單來說，兩人以聯名形式，共同擁有全部業權，即被視為同一擁有人。假如男方身亡，業權便自動轉到女方，由她全權擁有。值得留意的是，由於業權重疊，若要賣樓，必須二人同意，非一人話事。

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撰文 : 柳家平

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