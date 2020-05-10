政府唔比復工？Elon Musk：Tesla將搬離加州

【iMoney 訊】據BBC報道，由於美國加利福尼亞州費利蒙郡（Fremont）的衞生部門，拒絕Tesla當地的汽車工廠，在新冠肺炎流行期間盡快復工的要求，Tesla CEO Elon Musk表示，將計劃把Fremont工廠及同在加州阿拉米達郡（Alameda）的Tesla總部遷出，並將起訴阿拉米達郡政府。

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自3月23日以來，由於新冠肺炎緣故，費利蒙郡政府制定了「就地避難」（Shelter in place）的行政命令，除一些「基本作業」（Basic operations）外，Tesla當地的工廠被迫停工。該工廠現有10,000多名工人，每年生產約415,000輛汽車。據報，費利蒙工廠是Tesla在美國的唯一一座汽車生產廠。而當地衛生部門以封鎖為由，拒絕在周五（10日）讓工廠重新開業。

Elon Musk在Twitter上發文，Tesla已無法忍受當地的封鎖政策，並計劃把Tesla總部遷移出加州至德州或內華達州，並在隨後的貼文中直斥阿拉米達郡政府的封鎖政策抵觸了憲法自由以及常識，Tesla會立即起訴阿拉米達郡政府。

▲ Elon Musk在Twitter上發文，表示將加州的總部及工廠遷出。

而在同一時間，Tesla就上海工廠與工商銀行（01398）簽貸款協議，涉資最多40億人民幣。Tesla於上海的工廠是該公司於海外首個製造廠。該工廠的目標年產能約15萬輛Model 3汽車，並預期未來能將年產量提高到25萬輛。

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