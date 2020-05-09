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木村拓哉也進軍IG　不足一日吸近百萬Followers

科技 18:31 2020/05/09

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受到新冠疫情的影響，全球明星亦響應留家抗疫、減少行程，並透過社交平台如Instagram（IG）與粉絲作互動，而日本藝人木村拓哉（Kimura Takuya）昨晚亦突然加入IG！

木村拓哉粉絲們請注意！受到新冠疫情的影響，全球明星亦響應留家抗疫、減少行程，並透過社交平台如Instagram（IG）與粉絲作互動，而日本藝人木村拓哉（Kimura Takuya）昨晚亦突然加入IG平台，並發布帖文。【木村拓哉官方IG】他的IG帳號開設不足一日，已成功吸近百萬用戶追蹤。

現年 47 歲的木村拓哉，在發布的帖文中詳細地交待了近況，指其主演的日劇《BG終極保鑣2》目前仍處於停拍階段，但已準備好隨時開拍，待疫情穩定重返片場。

事實上，木村拓哉的兩位女兒木村心美及木村光希早前正式出道，大眾目光都眾焦於她們身上。是次突發開設帳號，未知日後會否有機會見到他與妻女們利用IG的直播功能，與粉絲互動。

>>>【科技抗疫】IG創辦人推追蹤傳染速度網站　北達科他州傳播速度最快

他又表示，最近因為防疫而待家，為與日本及海外粉絲加強溝通，故進軍IG。日後將會多分享自己的生活大小事、成立粉絲俱樂部，以拉近距離。

>>>【疫市營商】Instagram也可叫外賣？　限時動態加入外賣落單功能

>>>Instagram陸續開放網頁版訊息收發功能

Instagram提供即時傳送訊息功能，一直備受廣大年輕用戶喜愛，近年屢有加入不同新互動功能如直播、限時勳態、投票及問答等，亦有不少明星、網紅等經常使用。另有增設商業檔案（Business Profile）功能，可助設定讓廣告顯示於 Instagram 來觸及更多可能的潛在客戶。

責任編輯：張寶燕

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