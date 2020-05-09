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【美國疫情】德州商店重開 惟96%不守新防疫規定

環球社會熱點 18:06 2020/05/09

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美國德州商店重開，惟在首府達拉斯，調查發現96%商店或多或少違反強制性的防疫規定。

新型冠狀病毒疫情持續，美國多地政府仍決定放寬防疫措施，德州的商場、戲院等重開，並推出多項配套規定，如限制人數、執行社交隔離等。惟調查發現，在德州首府達拉斯（Dallas），96%商店未有遵從相關規定，情況相當不樂觀。

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德州近期逐步重開經濟，美國NBA達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks）班主、科技界富豪庫班（Mark Cuban），對解封後商店的運作極感興趣，遂與兼職平台ShiftSmart合作調查。

他的團隊透過商店評論軟件Yelp，選出1000間店舖，再找神秘顧客到其中300間觀察，結果發現96%的商舖，或多或少違反強制性防疫措施；當中約3分1，遵守的防疫措施數目，不足要求的一半。

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最常被忽視的措施包括，採用非接觸式支付、一次性調味包、於出入口放置消毒用品、及劃設等候區等。當地民眾防疫意識顯然不夠強，普遍鬆懈，影響防疫成效。

長期封閉重挫經濟，德州州長阿博特（Greg Abbott）上月底宣布放寬禁令，宣布零售店，商場、戲院及餐館，上周五起重開；另外，較高危的美容院、理髮店等，亦已於本周五起重開。

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責任編輯：林建忠

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