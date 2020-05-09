一影即退地放入Photoshop！法研AR App助輕鬆製圖

▲ 來自法國的程式員兼設計師Cyril Diagne，日前就開發了擴增實境（Augmented Reality，AR）手機App，只需以鏡頭對準想「退地」的物件，就會自動複製及貼上將已完成去背圖片置入Photoshop中。

製圖人士福音來了！平日不少人在製圖時都需要用上「退地」，即去除背景的功能，會採用軟件如 Photoshop 或其他「退地」專用App。不過來自法國的程式員兼設計師Cyril Diagne，日前就開發了擴增實境（Augmented Reality，AR）手機App，只需以鏡頭對準想「退地」的物件，就會自動複製及貼上將已完成去背圖片置入Photoshop中。

Cyril Diagne日前在 Twitter 上分享有關此AR手機App的影片，示範將手機鏡頭分別對準書桌上的盆栽、筆記簿，等待約數秒，該圖像已複製在手機上，並可以移置在 Photoshop 內貼上，整個過程不出 10 秒。

▲ 目前複製需時約 2.5 秒，貼上則花約 4 秒。（Cyril Diagne Twitter影片截圖）

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他表示，是次展示的AR複製、貼上功能是由多個部分組成，當中包括利用人工智能（A.I.) 將對象及背景分離，並且由其他程式檢測手機欲複製的目標及執行剪貼功能。

他補充，目前複製需時約 2.5 秒，貼上則花約 4 秒，期望未來可減少所需時間。他另將相關的程式代碼分享到GitHub ，讓有興趣的人士可進行改良。

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責任編輯：張寶燕