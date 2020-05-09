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【新共產主義？】每周多領$6,213救濟金　美國人失業賺得多過就業

環球政經 18:04 2020/05/09

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失業賺得多過就業？在美國竟然真的可以美夢成真!據《紐約時報》報導，超過一半的州份，其失業的民眾領取的失業金超過他們的正常工資，有企業員工甚至因更想要失業金拒絕領取工資。

相關文章：90後為交租做外賣車手 有冇得升做高級外賣仔？

在疫情之前，失業救濟金的金額平均為其上一份工作的薪金的一半。而4月底，美國政府通過一項達2.2萬億美元的財政刺激法案，其中就包括大幅提高失業救濟金。法案指出，符合條件的人可以在各州的失業金之外，每周額外獲得600美元（約4,660港元）。而統計顯示，可領取失業救濟金的期限，大部分州份均為26周（6.5個月），而超過一半的州份，失業者每周領取的失業金加上600美元的補貼，將超過其正常的工作收入。在密西西比州，時薪低於21美元（約163港元）或年薪低於43,680美元（約339,260港元）的就業者，在失業救濟金中得到的收入比正常工資更多。

平均而言，超過一半的州份，其失業民眾領取的失業金，將超過其正常工資。

《CNBC》報道，有華盛頓州的水療中心老闆從「薪資保護計劃」（Paycheck Protection Program）獲得免息貸款後，打算重發工資給已停薪的員工，反遭員工的強烈反對，因為這些員工領取的失業救濟金較工資為高，令這位老闆感到不可思議。

相關文章: 【咁都得？】疫情後遺症　歐洲再現「負電價」！

美國勞工部昨日（8日）公布的4月份就業報告，美國失業率飆升至14.7%，非農業職位銳減2,050萬個，首次申請失業救濟金人數達3,169萬人。

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撰文 : 邊婕

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