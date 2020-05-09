【不止負油價】歐洲「負電價」竟是常態？德國首季128小時負電價

▲ 歐洲過去數年亦不時出現「負電價」現象。

上月紐約期油出現了史上首次的負油價，但其實能源出現「負價格」的情況並非新鮮事。在歐洲 德國、法國、比利時等歐洲國家均負電價是普遍現象。在德國，僅今年第一季度已有128小時處於負電價狀態。

EPEXSpot SE交易所數據顯示，今年第一季度，歐洲電價期貨平均下降了約23％。造成負電價的主因，是由於 過去數年歐洲各國投入了大量資源於可再生能源發展。巨額投資以及政府補貼政策下，大量水力、風力、太陽能發電站一直運作，提供充裕的電力供應，但在需求不多的日子，因電力儲存爆滿，供應方甚至要付費給買電方。

歐洲電力市場平台化

電價出現負值的條件之一，是電力市場需高度自由，並建立市場交易平台，提供批發及零售電價隨時可以如證券般透過平台進行交易，提供電價隨供給和需求的動態變化。

在歐洲的電力期貨市場，每當電力需求下降，溢出的電力供應又缺少儲存的空間，便會導致負電價的現象。 此前歐洲出現負電價的現象並不少見。 據國際能源署（IEA）報告，今年首季度，疫情防控措施導致歐洲電力需求下降了20%，法國下降了至少15%，德國下降了近10%。

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