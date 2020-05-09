【外賣仔奇遇】咩人俾貼士最多？烏龜擋路點算好？

90後魚波(其You Tuber的名字）做了外賣車手一年半，即電單車送外賣，大約在半年前他決定離開，轉行專心做You Tuber。一年半的外賣仔生涯，他倒有不少奇遇。

婆婆「豪」俾貼士：

他最記得的客人是一位婆婆，孫兒為她叫外賣，當魚波送上外賣，該位婆婆緊握着他的手說：「後生仔辛苦你喇！」然後竟打賞了50元貼士給他，不過是10個5元硬幣！

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開電單車送外賣途中，魚波試過在馬路中撿到一隻白鴿，估計應該是受傷了停伏在路上。但最奇是連烏龜也遇上，同樣停伏在路上，魚波為免烏龜被車撞，把牠放後尾箱，後來牠去了魚波的家，成為一家人。

我個頭盔呢？

魚波停車去食店取外賣，不消一分鐘返回電單車發現頭盔不見了，「我攞住兩抽食物唔知點算！」沒有頭盔開不了車，立即打上公司「求救」。那天開不成工，還要買新頭盔，雙重損失。

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送外賣的辛酸。「早上下了兩三小時雨，中午出太陽，我全身由濕變乾，下午落過雲雨，我穿好雨䄛後，竟然出太陽，到黃昏再落雨，我全日濕完乾、乾完濕，全日又在電單車上狂吹風，最後想多跑兩轉也不行，病倒了。」

講聲「恭喜發財！」

農曆年送上外賣時，「只要你好笑容，講聲恭喜發財、身體健康，不少人也會俾封利仔。」外賣仔變了小財神！

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