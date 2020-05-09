邊玩動物森友會邊健身！網民編程改用健身環操作

▲ Youtuber「Super Louis 64」示範新招，用任天堂的健身環來玩動物森友會，在家抗疫期間也可跑步、深蹲來燃燒卡路里，鍛煉身體。

任天堂的《健身環大冒險》（RingFit Adventure）、《集合啦！動物森友會》、《Just Dance》等遊戲成近期大熱，其中Youtuber「Super Louis 64」更發布影片示範新招，用任天堂的健身環來玩動物森友會，在家抗疫期間也可跑步、深蹲來燃燒卡路里，鍛煉身體。

Super Louis 64透過自訂程式檔，令動物森友會的角色要在其指定動在下，才會有反應。其中在打開道具欄時候，他就以做深蹲同時還要按住R鍵的方式，再擠壓健身環選擇道具。他舉例，每遊戲 5 分鐘，可以深蹲 30 次。

而購買大頭菜，就要每放一個大頭菜，深蹲一次；用捕蟲網抓蜜蜂、狼蛛時，則為用戶瘋狂擠壓的時候。

▲ 他又自定移動方式，改為真實跑動配合，如在遊戲中遇上蜜蜂追趕時，也可大步奔跑逃走。在現實中跑得愈賣力，遊戲進度愈快。

▲ 他發現，在Nook商店中跑動時，豆狸和粒狸便會跟著一起陪跑，正好適合於角色在室內健身，還有其他同伴。

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事實上，該Youtuber的新招，需要利用到手掣訊號訊號匯出轉接套件，包括轉接頭、無線擴充套件、藍牙配接卡，配合自己編寫的轉接頭程式，把連結健身環的訊號匯出以及寫入動物森友會的操作程式檔。最後與 Switch 連線，讓 Joy-Con 配對。

以跑步為例，Super Louis 64 就透過自訂程式檔，讓接收器改變監聽搖桿功能訊號，令只有在 Joy-Con 手掣處於震動狀態時按搖桿，角色才會有反應。

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責任編輯：張寶燕