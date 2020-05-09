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【咁都得？】疫情後遺症　歐洲再現「負電價」！

環球政經 16:02 2020/05/09

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自從世界各地因新冠肺炎而實行大封關後，能源供過於求，歐洲各國，包括法國，德國和比利時等均再度出現了負電價的情況，即電價低於零，要電力供應商需倒貼使用者以消耗過多的電力。

事實上，由於歐洲各國近年大力推動可再生能源的發展，以德國為例，風能和太陽能發電佔德國總電能的35％，但這些可再生能源的電力供應並不穩定，如在氣候不穩定的日子，這再綠色能源幾乎無法發電，但在氾濫的時節，風能和太陽能又會不停地溢出電能，且這富裕電量都難以儲存，導致德國近年需以「負電價」的方式出售電能予歐洲各國。而其他歐洲國家亦面臨與德國相同的困境，令負電價在過年幾年頻現。

這種負電價的情況在今年更甚。由於新冠肺炎肆虐，各國實行嚴謹的封鎖政策，大量的停工停課令電力需求大降，而供給又停不下來，而電力又難以儲存，再加上原油市場動盪，使電力市場需求低迷。此外，一些國家為了保持電網的穩定而無法關閉電網，以上種種因素導致了負電價的現象較過往更嚴重。

由於疫情肆虐，歐洲各國負電量頻現。資料來源：CarbonBrief

據CarbonBrief的統計，今年上半年，歐洲各國出現負電價的情況已大幅超越過去多個年份，一些過往從未出現負電價的國家，如瑞典和芬蘭也首現負電價。而據EPEXSpot SE交易所數據顯示，今年第一季度，歐洲電力期貨平均下降了約23％。

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撰文 : 邊婕

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