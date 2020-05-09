  • 30°C
香港時間 : 2020509日 (六) 16:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:美股戰報

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

90後為交租做外賣車手 有冇得升做高級外賣仔？

環球政經 15:58 2020/05/09

分享：

90後魚波(其You Tuber的名字）做了外賣車手一年半，即電單車送外賣，大約在半年前他決定離開，轉行專心做You Tuber。當日入行送外賣，魚波直截了當的說：「窮囉，要搵錢。」因為租下Studio跟朋友合作拍片，豈料朋友中途退出，他要一個人「硬食」每月6000元租金，有電單車牌的他，「順理成章」加入外賣平台，兼職做外賣車手。

魚波在他熟悉的觀塘區送外賣，每接一張單有50元，跑完一點會多加一點錢至52元至60元不等，初期魚波每天晚上教完戲劇，就開着電單車出去跑幾轉，已賺到Studio的租金。

相關文章：【外賣仔奇遇】咩人俾貼士最多？烏龜擋路點算好？

既然搵到錢，魚波索性將兼職變全職，專攻午飯及晚飯時間，「我一日坐底接25張單，高峰可以去到40張，但要做到40張單，就連食飯也沒有時間，可能食飯都在接單，然後食了一半的飯盒放埋一邊，送了單才繼續食。」

高峰期月入近4萬元，扣除成本，即電單車要入油、保養等千多二千多，一般也可達2、3萬元。但他直言：「你問我這份工做得開心嗎？純粹向錢看，我不會為客人說聲多謝而好開心囉。」魚波指做外賣車手除了搵到錢外，好處是自由自在，不用看老闆面色，總之把餐送到目的地，目標明確，不用想太多。但屬自僱，任何損失損傷全部「食自己」。

相關文章：【外賣仔傳奇】因為愛呀！情侶檔「博殺」兩年買樓「上車」

做外賣車手期間，魚波邊營運自己的You Tube Channel，年多以來略見成績，加上他營運網店賣電單車用品，半年前眼見You Tube及網店收入穩定，他停止外賣車手工作，「做外賣車手，冇前景，唔會升你做高級外賣仔或者外賣隊長，又冇嘢學。」他反問送外賣可以送到幾多歲？

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 鄭靜珊

上一篇文章

【咁都得？】疫情後遺症　歐洲再現「負電價」！

下一篇文章

【外賣仔傳奇】因為愛呀！情侶檔「博殺」兩年買樓「上車」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤
一年購逾10個單位　內地客爆煲　多伙淪銀主盤
藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
藝人張寶兒甩名自製首置　原價轉讓單位予母親
【創富百樂】30歲出頭已賺千萬　百樂：時間真等於金錢？
【創富百樂】30歲出頭已賺千萬　百樂：時間真等於金錢？
滿名山呼吸PLAN累人　再有業主蝕讓離場
滿名山呼吸PLAN累人　再有業主蝕讓離場
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？
【網民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！
【網民熱話】買樓後秒變「負資產」　搏到盡連裝修費都無！