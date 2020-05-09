90後為交租做外賣車手 有冇得升做高級外賣仔？

90後魚波(其You Tuber的名字）做了外賣車手一年半，即電單車送外賣，大約在半年前他決定離開，轉行專心做You Tuber。當日入行送外賣，魚波直截了當的說：「窮囉，要搵錢。」因為租下Studio跟朋友合作拍片，豈料朋友中途退出，他要一個人「硬食」每月6000元租金，有電單車牌的他，「順理成章」加入外賣平台，兼職做外賣車手。

魚波在他熟悉的觀塘區送外賣，每接一張單有50元，跑完一點會多加一點錢至52元至60元不等，初期魚波每天晚上教完戲劇，就開着電單車出去跑幾轉，已賺到Studio的租金。

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既然搵到錢，魚波索性將兼職變全職，專攻午飯及晚飯時間，「我一日坐底接25張單，高峰可以去到40張，但要做到40張單，就連食飯也沒有時間，可能食飯都在接單，然後食了一半的飯盒放埋一邊，送了單才繼續食。」

高峰期月入近4萬元，扣除成本，即電單車要入油、保養等千多二千多，一般也可達2、3萬元。但他直言：「你問我這份工做得開心嗎？純粹向錢看，我不會為客人說聲多謝而好開心囉。」魚波指做外賣車手除了搵到錢外，好處是自由自在，不用看老闆面色，總之把餐送到目的地，目標明確，不用想太多。但屬自僱，任何損失損傷全部「食自己」。

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做外賣車手期間，魚波邊營運自己的You Tube Channel，年多以來略見成績，加上他營運網店賣電單車用品，半年前眼見You Tube及網店收入穩定，他停止外賣車手工作，「做外賣車手，冇前景，唔會升你做高級外賣仔或者外賣隊長，又冇嘢學。」他反問送外賣可以送到幾多歲？

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