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特朗普閂水喉後 譚德塞稱世衛缺錢 「尚欠100億」

環球社會熱點 14:50 2020/05/09

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世衛總幹事譚德塞表示，世衛資金不足，需要多13億美元對抗新冠病毒疫情。

美國總統特朗普認為世界衛生組織（WHO）抗疫不力，聲言停止提供撥款。言猶在耳，世衛總幹事譚德塞表示，指世衛資金出現缺口，今年需要多13億美元（約101億港元）以對抗新冠肺炎疫情。

【新冠疫情】全球確診突破400萬 每12日多100萬

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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五在記者會上稱，今年餘下時間，世衛為對抗疫情，需要17億美元資金，目前尚欠13億美元。

譚德塞強調，這筆錢不僅是世衛需要，更是幫助全世界。他稱世衛的抗疫工作，將集中在數個目標，包括向所有國家提供技術及物流支援，尤其是醫療系統脆弱的地區。

【新冠疫情】世衛專家：可能永遠無疫苗 「好多病毒都無」

【停世衛撥款】美國議員聯署 要求譚德塞下台才課金

譚德塞表示，周五當日，是天花從地球上消失的40周年，並稱為打敗新冠病毒，國家之間的團結於現在，比任何時期更重要。

特朗普（Donald Trump）上月指摘世衛似乎經常站於中國一邊，沒有及時分享新冠肺炎疫情信息、提供防疫建議及宣布全球大流行，決定暫停向世界衛生組織（WHO）撥款資助。

【停世衛撥款】譚德塞害苦世衛 更苦了非洲同胞

美國是世衛重要金主，2018至2019年交納會費的佔比，是全球各國最高，佔世衛會費收入22%；自願損款方面，美國佔比亦相當大。

譚德塞盼特朗普續撥款世衛 稱二人關係良好

【停世衛撥款】特朗普慘被G7孤立 除美國齊撐世衛

責任編輯：林建忠

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