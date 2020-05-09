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【外賣仔傳奇】因為愛呀！情侶檔「博殺」兩年買樓「上車」

環球政經 14:24 2020/05/09

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在疫情下，人人唔出街，叫外賣變日常，外賣仔變得非常重要。又因為不少打工仔被裁、放無薪假，為生存齊齊加入外賣平台「搵食」。有求又有供，出現一街送外賣，外賣仔成為疫巿下最熱門行業，但相信很多人不知道，外賣圈有個傳奇故事。

有行內人認識這對傳奇人物，是一對情侶，故事發生約四、五年前，男主角20歲出頭，辭去正職，買入電單車，加入外賣車手行列。當時香港兩大外賣平台崛起，正是外賣車手「搵錢」的黃金時期。

男主角入行後見「好搵」，他女友同樣擁有電單車牌，於是叫她也辭去正職加入做外賣車手，齊齊在港島區送外賣。重點是二人一周跑足7天，每天15小時，由早餐送到宵夜，每月每人收入達5萬，二人合共月入10萬元，一年收入120萬。

另一重點是搵錢多但少「使錢」。外賣車手最大開支除了入油，就係電單車保養，呢方面工作全由男主角一手包辦，省下大筆修車費，加上二人知慳識儉（實際應該沒有太多時間用錢），結果二人在兩年內儲夠首期成功「上車」，接着將單位放租，以租供樓。

最後更有個完美結局，二人由情侶變夫婦，結婚生仔。已經有樓「揸手」，夫妻二人繼續送外賣，但已經不用太「博殺」，每日只跑數小時，一年還可以去幾次旅行。外賣情侶的故事，羡煞不少行內人，其成功之道除了捉到外賣車手興起的機遇搵到錢，最最最關鍵當然是有個也會開電單車的女友，目標一致願意一齊捱。呢D係真愛呀，不過係可遇不可求！

 

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撰文 : 鄭靜珊

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