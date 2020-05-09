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憂TikTok洩露兒童私隱　荷蘭數據保護局展開調查

科技 13:34 2020/05/09

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TikTok當中有不少兒童及青少年用戶，荷蘭數據保護局（Dutch Data Protection Authority）更將對 TikTok 展開調查，了解其是否充分保護荷蘭兒童的私隱。

全球大熱的短片分享平台「抖音」及其海外版Tik Tok近日在各地民眾在家防疫期間，迎來下載高峰期，全球下載量突破20億次。不過TikTok當中亦有不少兒童及青少年用戶，荷蘭數據保護局（Dutch Data Protection Authority）更將對 TikTok 展開調查，了解其是否充分保護荷蘭兒童的私隱。

綜合外媒引述荷蘭數據保護局副主席Monique Verdier指出，當局將調查TikTok是否具有私隱保護設計，並且在兒童安裝及使用該應用程序時提供的資訊是否易於理解，並清楚、充分地說明如何收集、處理及使用兒童的個人數據。

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當局還將調查 TikTok是否需要徵求兒童父母的同意才能收集、儲存及使用兒童的個人數據。並預計在內年公布其初步調查結果。

事實上，根據目前的荷蘭法律及歐盟通用數據保護條例，對於兒童的保障都被認爲特別脆弱。而青少年及兒童往往在社交媒體上共享個人數據時，都不太瞭解自己行爲的後果。所以TikTok的興起亦同時引來外界對其提供隱私保障的日益關注，擔心洩露兒童私隱數據。

>>>【網絡安全】亞太區數據洩露最嚴重　零售業成重災區

責任編輯：張寶燕

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