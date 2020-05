【美國疫情】白宮連環中招 彭斯幕僚確診

▲ 美國副總統彭斯新聞秘書米勒確診,令人擔心新冠病毒會在白宮擴散。

新型冠狀病毒疫情持續蔓延,再有白宮人員對新冠病毒測試呈陽性反應,中招的是副總統彭斯(Mike Pence)的新聞秘書米勒(Katie Miller)。白宮是美國權力核心,接連有總統核心圈子的人員確診,情況令人擔心。

米勒美國時間周五晚在Twitter發帖文,確認有關消息,她稱自己狀況良好,希望返回崗位,為美國民眾服務,並感謝各界的良好祝願。

米勒確診的消息引起相當多關注,她作為彭斯幕僚,與上司接觸頻繁,經常一同公幹,出席會議時,亦會坐在彭斯旁邊。彭斯據報沒有確診,但當日往艾奧瓦州的行程被延遲,因多名曾與米勒接觸的人,被臨時調離空軍二號。

米勒與特朗普關係良好,今年初結婚,獲特朗普親自出席,而她的丈夫,正正是白宮高級顧問Stephen Miller,撰寫特朗普大部分講辭。

特朗普事後回應指,米勒近期沒有與他接觸,主要是與彭斯一起,又稱彭斯已做測試,結果是陰性。他並稱事件反映病毒測試並非真的那麼好(the whole concept of tests aren't necessarily great)。

特朗普表示:「測試本身是完美的,有時測試結果是好的,但之後突然出事。她最近才測試完,結果是陰性,今日卻因為某些原因呈陽性。」(The tests are perfect, but something can happen between a test where it's good and then something happens and all of the sudden. She was tested very recently and tested negative, and then today I guess for some reason she tested positive)

米勒夫婦作為白宮核心人員,令人關注事件會否引發白宮集體感染。尤其特朗普本人,對戴口罩似乎有點抗拒,出席公開活動曾被發現無戴口罩。據報特朗普在白宮活動及行程途中,不願戴口罩。

