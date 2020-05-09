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【美國疫情】白宮連環中招 彭斯幕僚確診

環球政治 11:55 2020/05/09

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美國副總統彭斯新聞秘書米勒確診，令人擔心新冠病毒會在白宮擴散。

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，再有白宮人員對新冠病毒測試呈陽性反應，中招的是副總統彭斯（Mike Pence）的新聞秘書米勒（Katie Miller）。白宮是美國權力核心，接連有總統核心圈子的人員確診，情況令人擔心。

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米勒美國時間周五晚在Twitter發帖文，確認有關消息，她稱自己狀況良好，希望返回崗位，為美國民眾服務，並感謝各界的良好祝願。

米勒確診的消息引起相當多關注，她作為彭斯幕僚，與上司接觸頻繁，經常一同公幹，出席會議時，亦會坐在彭斯旁邊。彭斯據報沒有確診，但當日往艾奧瓦州的行程被延遲，因多名曾與米勒接觸的人，被臨時調離空軍二號。

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米勒與特朗普關係良好，今年初結婚，獲特朗普親自出席，而她的丈夫，正正是白宮高級顧問Stephen Miller，撰寫特朗普大部分講辭。

特朗普事後回應指，米勒近期沒有與他接觸，主要是與彭斯一起，又稱彭斯已做測試，結果是陰性。他並稱事件反映病毒測試並非真的那麼好（the whole concept of tests aren't necessarily great）。

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特朗普表示：「測試本身是完美的，有時測試結果是好的，但之後突然出事。她最近才測試完，結果是陰性，今日卻因為某些原因呈陽性。」（The tests are perfect, but something can happen between a test where it's good and then something happens and all of the sudden. She was tested very recently and tested negative, and then today I guess for some reason she tested positive）

米勒夫婦作為白宮核心人員，令人關注事件會否引發白宮集體感染。尤其特朗普本人，對戴口罩似乎有點抗拒，出席公開活動曾被發現無戴口罩。據報特朗普在白宮活動及行程途中，不願戴口罩。

責任編輯：林建忠

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