Facebook網頁新設計　全球開放Dark Mode界面

▲ Facebook更新網頁版面並導入Dark Mode設計，目前全球Facebook用戶均可設定使用新Dark Mode界面。

Facebook緊隨Instagram及WhatsApp步伐，在今年三月更新網頁版面並導入Dark Mode設計，開放予部分用戶自行選擇啟用新Facebook界面。據外媒《The Verge》報道，目前全球Facebook用戶均可設定使用新Dark Mode界面，只需簡單幾步設置。

點選Facebook網頁介面右上方的倒三角形圖案>開啟夜間模式（Dark Mode）顯示外觀。

▲ 按網頁介面右上方的倒三角形圖案，可直接啟動/關閉夜間模式（Dark Mode）。

若想切換回舊版頁面，則可再於倒三角形圖案下選項＞切換為經典Facebook（Switch to Classic Facebook）。

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是次除導入Dark Mode以外，其整體排版包括版面兩側的捷徑、廣告、聯絡人均有放大，以及改變成更簡單設計。Facebook限時動態則移至到最上方，取代原本為建立帖子的欄目。

Facebook指，新網頁介面提升了加載速度，頁面之間的過渡也變得更順暢，排版設計亦可更好地切合不同大小的視窗。

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責任編輯：張寶燕