【至叻板塊】炒基建概念　跑出大冷門

今年以來，市場焦點一直無離開過科網、醫療、物管等板塊，偏偏上周有多隻冷門跑出，包括機械、玻璃股，整體板塊一周平均升幅達5.6%和4.9%；至於手機零件股，平均漲幅有5%，位列第二。

原來，近期有券商唱好國內重卡需求，今年4月重卡銷量約18萬輛，按年增加52%，遠超市場預期兼創單月銷售紀錄。分析指，受基建投資加快及補貼更換舊排放車型等因素，預料5月仍能維持增長，持續看好重卡產業鏈。結果，中國重卡（03808）、濰柴動力（02338）上周大幅上升，累計分別漲幅14.1%及10.2%，推動整個板塊造好。

同樣，手機零件股又是因出貨量消息而炒起，有指華為手機出貨量逆市上升，刺激舜宇光學（02382）、丘鈦科技（01478）、高偉電子（01415）股價上升，幅度介乎5.1%至12.6%。事實上，周五（8日）收市後，丘鈦也公布4月出貨量按年增長3.4%，按月增19.8%，顯示需求逐步回升。

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