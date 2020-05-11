【小米股價】金山雲首掛飆4成　小米一夜賺過億股價升近半成

▲ 金山雲周五（8日）於美股掛牌，股價單日漲4成。圖為金山雲主席雷軍。

金山軟件 （03888） 分拆旗下雲業務金山雲（美︰KC）赴美上市，金山雲周五（5月8日）於美國納斯達克交易所正式掛牌。金山雲股價飆升，收報23.84美元，較IPO發行價高40.2%。而小米 （01810） 亦因參予了IPO認購而一夜間賺過億。小米股價今早造好，最新報11.72元，升4.6%。金山軟件曾高見29.5元，創1個月高，最新報28.45元，升0.9%。

據金山軟件此前通告，同屬雷軍旗下另一家公司小米，從IPO中以發行價17美元認購了金山雲235.5萬股美國存託股票（ADS）。按此推算，小米已從金山雲IPO中獲利1601.4萬美元，即相當於大約1.25億港元，有利公司業績。

金山雲盤後股價續升9.5%，報26.1美元。

據金山雲的交易所文件顯示，在IPO之前，雷軍的持股比例為15.8%。IPO後，雷軍持有的普通股 數量不變，惟持股比例降至 13.8%。

金山軟件股東可獲派股份

另外，金山軟件周五（8日）發公告指，股東持有1300股金山軟件股份，即可獲派1股金山雲ADS，股東亦可選擇收取現金131.75港元現金作替代。如持有股數未足1300股的整數倍數，則只能選擇收取現金。

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編輯：侯景成